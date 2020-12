Non si può andare al cinema, si esce di rado, il meteo prevede un tempo da lupi e il divano è tanto, tanto comodo. Tanto vale trascorrere una giornata all’insegna del cinema, e accontentare tutti i gusti.

ProiezionidiBorsa ha selezionato sei film imprescindibili per le feste, con qualche sorpresa.

La tradizione dei “film di Natale” risale addirittura al 1898, con appunto, un film intitolato Babbo Natale. Purtroppo nel film non succede nulla di interessante, ma per l’epoca sarà stato sicuramente qualcosa di catartico. Babbo Natale scivola giù per un camino, infila i doni nelle calze e prontamente scompare nell’etere; l’intero film dura poco più di un minuto.

Divano, luci soffuse, e via. Ecco sei film classici sotto l’albero.

Mamma ho perso l’aereo

È impossibile non includere questo classico scritto da John Hughes (uno che di successi al botteghino se ne intendeva).

Un biondissimo e per nulla sprovveduto Macaulay Culkin si ritrova inaspettatamente lasciato a casa, mentre l’intera famiglia vola verso Parigi, dimenticandosi di lui. Un bambino obiettivamente odioso, ma geniale nel far fronte alla solitudine e ad una sfortunata coppia di topi d’appartamento.

Forse, rivisto da adulti perde il suo fascino, però il finale funziona ogni volta.

Love, actually. Dieci storie che si intrecciano sotto l’albero

Sfacciatamente sdolcinato e casinista, come buona parte delle commedie romantiche inglesi. Talvolta risulta semplicistico nella narrazione dell’amore, ma ci sono delle sottotrame ben fatte e interpretate ancora meglio (quella di Alan Rickman ed Emma Thompson, ad esempio). Inoltre, l’algido Bill Nighy veste i panni di una rock star in rovina resa infelice dal suo successo è una delizia tragicomica in qualsiasi periodo dell’anno.

Festa in casa Muppet (The Muppet Christmas Carol)

Probabilmente la migliore versione della stra-famosa opera dickensiana A Christmas Carol.

La comicità agrodolce dei Muppet è portata per la prima volta sul grande schermo dopo la morte del burattinaio delle meraviglie Jim Henson. Benché i Muppet in Italia non siano popolari, in questo film c’è tutto: la gravitas del Fantasma del Natale Futuro, il caos gioioso, la comicità fisica. Ciò che rende stupendo il film è Michael Caine nel ruolo di Scrooge, perché recita come se non si rendesse neppure conto di essere circondato da pupazzi.

Più che un film dei Muppets, una fantastica interpretazione filmica di un classico della letteratura britannica.

The Nightmare Before Christmas. È un film di Natale o un film di Halloween?

Perché scegliere, quando ovviamente è entrambi? The Nightmare Before Christmas è diventato una miniera d’oro per il commercio di cianfrusaglie di Halloween e le immagini di Jack e Sally sono inevitabili ogni ottobre. Talmente celebre, che è facile dimenticare che si tratta della storia di uno spirito demoniaco dal cuore gentile che impara il vero significato del Natale.

Die Hard

Per quanto possa sembrare strano, Die Hard è un film di Natale.

Celeberrimo e infinitamente citabile fra i cinefili, è una storia di sconfitta e rinnovamento. Il poliziotto John McClane deve cavarsela a Los Angeles, sgominare un gruppo di pseudo-terroristi e pure aggiustare il suo matrimonio. Riconciliarsi con la moglie in tempo per Natale è la vera missione di McClane, il resto paradossalmente è secondario.

Fantaghirò

Capolavoro del fantasy trash italiano e vero colpevole di quei tragici tagli a scodella in voga negli Anni Novanta, che non donavano a nessuno.

Come dimenticare Alessandra Martines che si destreggia fra rocce parlanti, amazzoni dark e Kim Rossi Stuart, espressivo come un mattone (redento con l’età)?

Questi erano i sei film classici sotto l’albero da non perdere durante le feste. La redazione di ProiezionidiBorsa vi augura buona visione!