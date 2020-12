Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La notte di Capodanno è uno tra gli eventi più sentiti da milioni di italiani. È una serata unica nel suo genere, un immaginario ponte di collegamento tra l’anno che termina e quello che invece deve ancora cominciare. Il 2020 verrà ricordato come uno tra gli anni più duri del XXI° secolo. Esso è infatti segnato da una crisi economica e sociale senza precedenti. Le aspettative legate a questa serata sono sempre altissime e la voglia di festeggiare non manca di certo.

La notte di San Silvestro è un evento che si sussegue da moltissimo tempo. Esistono dei veri e propri “rituali” irrinunciabili per chi vuole trascorre al meglio questo momento di gioia.

Moltissime persone lanciano dalle proprie finestre oggetti vecchi per sbarazzarsi di tutto ciò che di negativo è successo in quell’anno. Si indossa biancheria di colore rosso per attrarre l’amore oppure si consuma il cotechino con le lenticchie per propiziare ricchezza e abbondanza.

Il momento tanto atteso

Ogni anno milioni di persone si dilettano sparando in aria centinaia di tipologie differenti di fuochi d’artificio. Petardi, razzi, bombe carta, mortaretti e bengala, sono tra i più amati ma sempre di più si cercano soluzioni per divertirsi in sicurezza.

Nel corso degli anni, sono stati ideati moltissimi consigli utili per celebrare la notte di Capodanno in maniera alternativa.

Ecco alcune idee e consigli

Palloncini bianchi: molto scenografici e del tutto innocui per la salute di chi li lancia. Sono un valido metodo per divertirsi in sicurezza. Il loro colore crea un’atmosfera di gioia immediata. Nella maggior parte dei casi, vengono prediletti palloncini di colore bianco che donano pace e serenità a chi li ammira.

Fontane colorate: un’alternativa sempre più usata per gli innumerevoli vantaggi in termini sia economici che acustici. Queste soluzioni permettono di illuminare la volta celeste con i colori più disparati e in totale silenzio. Quest’ultimo, è un aspetto positivo apprezzato soprattutto da chi possiede un’animale da compagnia. Sempre più frequenti sono i danni causati da cani e gatti in preda al panico e al terrore.

Lanterne cinesi: piccole mongolfiere realizzate con carta di riso, un materiale leggero ma allo stesso tempo resistente. Sfruttando una fonte di calore, al centro della lanterna, l’aria permetterà alla lampada di spiccare il volo. Donano un effetto luminoso monocromatico di sicuro impatto che ricorda la luce degli astri celesti. A loro possiamo affidare i nostri desideri da far volare in alto nel cielo.

Un San Silvestro senza spettacoli pirotecnici è possibile, seguendo questi consigli utili per celebrare la notte di Capodanno in maniera alternativa.

Approfondimento:

Svelati i trucchi per sciabolare una bottiglia di Champagne