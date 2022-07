Le patate sono uno dei cibi più consumati sulle nostre tavole. Si possono fare in tanti modi, che siano al forno, in padella o fritte hanno un gusto irresistibile per il palato. Oltre ad essere buone sono anche molto salutari per il nostro corpo. Esiste anche un particolare tipo di patata che ha origini americane, ha un gusto tendente al dolce e riserva numerose proprietà benefiche.

Le patate sono ricche di antiossidanti, questo consente di allontanare i radicali liberi ed evitare quello che si chiama “invecchiamento cellulare”. Sono naturalmente prive di glutine, ottime per chi è sensibile al glutine o è celiaco.

100 g di patate apportano circa a 80 kcal e:

2 g di proteine;

18 g di carboidrati;

0,4 g di zuccheri;

0,1 g di grassi;

1,6 g di fibra.

Sono ricche di potassio, magnesio, vitamina C e B6. È considerato un alimento energizzante in caso di stanchezza, abbassano la pressione arteriosa e sono anche diuretiche e depurative.

Nonostante tutti questi benefici, bisogna stare molto attenti a come si cuociono. Ecco perché adesso andiamo a vedere come cucinare e conservare le patate per evitare la tossicità.

Come cucinarle

Le patate possono essere cotte in tanti modi. Le modalità di cottura più salutari sono due: al forno o bollite. Quando si fanno bollite basta riempire una pentola di acqua e si mettono le patate e si aspettano 30-40 minuti dopo l’ebollizione. Oppure al forno si possono tagliare in cubetti e aggiungere un filo d’olio. Ma perché la cottura è così importante? Lo è perché all’interno delle patate esiste una sostanza che prende il nome di solanina, che può essere più alta se il prodotto non viene cotto bene.

Consigli su come conservare e cuocere le patate per eliminare questa sostanza

La solanina è un prodotto tossico che si trova non solo nelle patate ma anche nei pomodori e nelle melanzane. L’ingestione massiccia di questo elemento potrebbe portare a sonnolenza e irritabilità della mucosa gastrica. Nelle patate si concentra soprattutto nelle foglie e tuberi, formandosi non appena la patata viene esposta alla luce del sole.

Molto importante è anche la scelta del prodotto durante l’acquisto. Se vediamo una patata un po’ vecchia e dall’aspetto rugoso vorrà dire che conterrà importanti quantità di solanina. Anche la conservazione è molto importante perché dovrà avvenire in luoghi asciutti e al buio. Così facendo le patate possono essere conservate più a lungo mantenendo le sue proprietà benefiche.

Abbiamo visto dunque alcuni consigli su come conservare e cuocere le patate per far in modo di ridurre il più possibile la quantità di solanina per la nostra salute.

