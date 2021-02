Se c’è un romanzo che vale la pena di leggere, è proprio questo. Un libro che parla d’amore, ma non è il classico romanzo rosa. Si tratta di qualcosa di più, è un romanzo su come si dovrebbe amare. Stiamo parlando di La canzone di Achille. Ma di cosa parla il romanzo bollente che tutti stanno leggendo? Scopriamolo insieme.

Il libro

Questo romanzo è stato scritto da Madeline Miller, autrice americana che ha raggiunto il successo internazionale proprio grazie a questo libro. La canzone di Achille è uscito in Italia nel 2013 e da quel momento fa parte della libreria di tante lettrici. Dopo milioni di copie vendute, l’autrice ha pubblicato il secondo libro nel 2019, Circe. Si intuisce quindi che i romanzi di Miller sono ambientati nell’antica Grecia. Nessuna paura però, grazie agli studi fatti dall’autrice anche chi non ha mai letto niente dei personaggi dell’epica greca sarà completamente assorbito dalla storia. Non abbiamo infatti bisogno di ricordare chi era Achille o chi era Patroclo, è lei a raccontarcelo.

La trama

Partiamo da un ragazzino, fragile, una delusione per il padre severo. Nei suoi giorni di imbarazzo e tristezza però, Patroclo incontra un ragazzo biondo, bello, luminoso. Si tratta di Achille. Lui è un semidio, un essere vicino al divino e ciò traspare da ogni suo gesto. Nonostante questo, Achille sceglie proprio Patroclo. Questa unione nasce e cresce nonostante le gelosie, gli ostacoli e le pretese di un mondo governato da re e dei.

L’adorazione di Patroclo mano a mano si trasforma in amore condiviso. Gli anni passati ad addestrarsi con il centauro Chirone sono idilliaci per i due giovani uomini, ma la guerra incombe con la sua ombra minacciosa. Achille deve andare, è il suo destino e quello di Patroclo è di seguirlo. È l’inizio della fine, lo sappiamo, ma una fine che vale la pena ascoltare. Nessuna storia d’amore è mai riuscita a spiegare con la stessa potenza cosa vuol dire supportare l’altro, fidarsi e amare.

Il romanzo bollente che tutti stanno leggendo è quindi adatto a un pubblico adulto o di giovani adulti e garantisce di non lasciarli indifferenti. Buona lettura.