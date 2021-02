A chiunque piaccia leggere sarà capitato di trovarsi a casa con dei libri ormai vecchi e malandati o magari una volta letti ignorati per anni. Questo succede anche a chi una volta finti gli studi, si ritrova i grossi tomi universitari per casa ad occupare soltanto spazio. Ecco quindi che viene naturale la domanda: che cosa ce ne facciamo di questi inutili e vecchi libri polverosi?

In questo articolo daremo una risposata proprio a questo quesito e così non butteremo mai più libri e riviste grazie a questa pratica tecnica di riciclo.

Uno spreco impensabile

La prima risposta e anche la più semplice è sempre quella di buttare via tutto. Liberarsi di questi ingombri pesanti e inutili, senza però rendersi conto dello spreco che se ne fa. In passato abbiamo già trattato di quanto uno spazio ordinato e pulito possa essere importante per il benessere personale. Ma non per forza questo deve avvenire a discapito dei nostri risparmi e, anzi, potrebbero anche venirsi incontro l’uno con l’altro. Oggi infatti vogliamo parlare di una soluzione a questo riguardo. Così che non butteremo mai più libri e riviste grazie a questa pratica tecnica di riciclo.

Una mensola invisibile

Trovandoci di fronte a libri già letti, troppo vecchi e rovinati o oramai inutili, la nostra prima reazione sarà sempre quella di buttarli via. Ma questo è di sicuro un errore, infatti basta un poco di ingegno e fantasia per trasformare uno di questi oggetti e dargli nuova vita. Questi possono infatti diventare una mensola per altri libri.

Il procedimento è semplice e intelligente, bisognerà scegliere un libro preferibilmente dalla copertina rigida e fissarlo ad un lato di una staffa in ferro a “L”. L’altro lato andrà poi fissato al muro, facendo attenzione che la nostra mensola sia a livello. Ecco allora che avremo riciclato un vecchio libro “inutile” trasformandolo in una bellissima e originale mensola per la casa. Un oggetto pratico e particolare sul quale potremo esporre altri libri per un effetto magico.