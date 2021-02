I pigri incontrano più difficoltà ad iniziare una dieta. E anche a iniziare un piano di esercizio fisico, specie se sono da soli.

Piano di dimagrimento veloce per pigri

Un piano di dimagrimento veloce che potenzi la dieta e combini varie attività, può essere utile per recuperare un po’ di dinamismo. Mettiamolo in pratica mentre decidiamo se metterci a fare un workout quotidiano oppure no. Ecco come attuarlo con i consigli del Team di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa.

Potenziare la dieta con queste semplici azioni

Bisogna bere più acqua trenta minuti prima di un pasto. È una delle strategie principali da attuare per una perdita di peso veloce. Della serie: quando ci si siede a tavola si è già mezzi sazi.

Adesso occorre usare piatti piccoli per mangiare e possibilmente bacchette da sushi. Bisogna prepararsi a impiegare più tempo, masticare almeno venti volte ogni boccone.

Oppure impiegare la mano non prevalente (per esempio la destra se si è mancini e viceversa). Bisogna preferire i cibi brucia grassi come uova, noci, peperoncino, thè verde.

E cibi acceleratori come zenzero, avocado, mele, patate dolci. Le golosità sono ammesse solo come eccezione e solo al mattino presto, perché abbiamo una giornata intera per smaltirle.

Se si viene tentati dal cioccolato, è bene ricordarsi che l’odore del cioccolato fondente riduce l’appetito. Dunque, non c’è un vero bisogno di mangiarlo.

Appena finito il caffè, corriamo a lavarci i denti. Dopo questa operazione è difficile che si abbia ancora voglia di tornare a sedersi davanti a un piatto di cibo. Il sapore di menta in bocca allontana la fame nervosa.

Investire sul sonno

Ai pigri piace dormire, dunque perché non dare sfogo a questa nostra passione? Saltiamo la cena e andiamo direttamente a letto, se ci riusciamo.

Dormire sette ore almeno è un toccasana. Anche di più se riusciamo a farlo subito dopo un bagno caldo, che fa perdere peso. E magari avendo guardato qualche video o film divertente in Tv. Ridere è un’attività che fa perdere 40 calorie in 15 minuti.

Dormendo a 18 gradi, spegnendo il riscaldamento, se l’aria non è ancora tiepida, perderemo peso più facilmente. Alzi la mano chi prima d’ora sapeva che 15 minuti di sonno al freddo sono come un’ora di allenamento.

Trattamenti urto alla pancia

I pigri ingrassano soprattutto sulla pancia. Fare impacchi caldi alla pancia in questi giorni di dieta d’urto, fa molto bene. Possiamo fare un impacco di panni caldi dopo aver spalmato del Vicks Vaporub sulla pancia.

Oppure possiamo stendere sull’addome un cataplasma fatto di sale grosso arrostito nel forno. Basta avvolgerlo in una salvietta assorbente e appoggiarlo sul girovita. Stare distesi ad aspettare e leggere è una scusa ottima per stare lontano dagli snack.

Ecco svelato, dunque, il piano di dimagrimento veloce per pigri.