Ecco come sgonfiarsi e restare in forma con questo utile rimedio fatto in casa e a costo zero

Un rimedio facile, veloce e anche economico da poter preparare in casa per sgonfiarsi e mantenersi in salute è l’acqua di cumino.

Il cumino è una spezia detta anche “spezia digestiva”, ha origine in Siria. I suoi semi sono simili a quelli dell’anice e del finocchio, dal sapore leggermente pungente.

Esso ha numerosi benefici e proprietà per la salute, in particolare risulta essere un eccezionale rimedio naturale per disintossicare l’organismo e perdere peso. Il modo migliore per ottenere grandi benefici da questi semi è quello di preparare l’acqua di cumino.

Benefici e proprietà dell’acqua di cumino

L’acqua di cumino favorisce il transito intestinale e aiuta la digestione. Elimina fastidi come meteorismo e gonfiori addominali. È ottima anche per favorire la digestione, in quanto stimola la secrezione gastrica.

I semi di cumino lasciati in ammollo in acqua per almeno 12 ore, rilasciano una sostanza gelatinosa che favorisce il transito intestinale. L’assunzione dell’acqua di cumino è utile anche nel periodo precedente alle mestruazioni, soprattutto per chi soffre di sindrome premestruale con associata ritenzione idrica e acidità di stomaco.

Azione disintossicante

Ricco di antiossidanti, il cumino favorisce l’eliminazione delle tossine e dei liquidi in eccesso. L’assunzione di tale bevanda aiuta l’organismo a rigenerarsi.

L’acqua di cumino è ricca di fibra e la sua assunzione diminuisce la fame nervosa. Aiuta a tenere a bada il colesterolo cattivo e il livello di zuccheri nel sangue, rallentandone l’assorbimento. Stimola efficacemente il metabolismo.

Rinforza il sistema immunitario e combatte l’anemia

I semi di cumino sono ricchi di ferro e possono dunque essere un valido aiuto contro l’anemia. Inoltre questo minerale è alleato del sistema immunitario.

I buoni motivi per provarlo sono davvero tanti, vediamo ora come sgonfiarsi e restare in forma con questo utile rimedio fatto in casa e a costo zero

Come preparare l’acqua di cumino

In primis bisogna acquistare i semi di cumino che sono facilmente reperibili al supermercato oppure in un negozio biologico o in erboristeria, ed hanno un prezzo esiguo.

Tale bevanda può essere preparata sia a caldo che a freddo.

Preparazione a freddo

Mettere in infusione due cucchiai di semi di cumino in 2 tazze di acqua fredda e lasciare in ammollo tutta la notte. Al mattino filtrare l’acqua e berla.

Preparazione a caldo

Mettere l’acqua di 2 tazze in un pentolino e portarla a bollore. Aggiungere 2 cucchiai di semi di cumino. Spegnere il fuoco e lasciare in infusione fino al completo raffreddamento dell’acqua di cumino. Poi filtrarla e berla.

