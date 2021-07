Pochi lo sanno, ma la Sardegna può offrire molto di più che spiagge dorate e acque cristalline. Nascosti tra i mille oggetti creati per incuriosire i turisti è ancora oggi possibile trovare dei propri e veri capolavori di artigianato da portare a casa.

Allora, ecco gli imperdibili souvenir da portare a casa se si visita la Sardegna questa estate. Iniziamo subito.

Una terra di tradizioni antiche ancora vive

Moltissimi conoscono la Sardegna per i suoi mari e le sue spiagge, ma non tutti sanno che quest’isola custodisce dei piccoli tesori inestimabili. Parliamo di oggetti ancora oggi prodotti a mano e acquistabili in alcuni particolari paesi sardi. Ad esempio, moltissimi avranno sentito parlare della famosa resolza, o leppa, sarda.

Per chi non la conoscesse, si tratta di un coltello a serramanico molto diffuso nel mondo agropastorale e diventato nel tempo oggetto di collezionismo.

Al giorno d’oggi è possibile acquistare una leppa praticamente in ogni città sarda, ma due centri di produzione spiccano su tutti gli altri. Parliamo di Pattada, in provincia di Sassari, e Arbus, nella provincia del Sud Sardegna.

Al contrario, se si volesse portare a casa un tesoro di arte tessile sarebbe necessario inoltrarsi tra i monti della Barbagia, cuore pulsante della Sardegna. Ai piedi del monte Gonare sarà così possibile trovare il piccolo Comune di Sarule, paesino abitato ormai da non più di 1.700 abitanti. Qui sarà possibile acquistare uno dei bellissimi tappeti fatti ancora oggi a mano dalle anziane signore del paese. Si tratta di vere opere d’arte, realizzate utilizzando l’antico telaio verticale.

Infine, se si è amanti dei gioielli, non si dovrebbe perdere una visita nelle cittadine di Alghero e Dorgali. Nella prima città sarà possibile acquistare dei bellissimi monili in corallo rosso. Allo stesso tempo nella cittadina di Dorgali sarà possibile invece acquistare dei bellissimi gioielli fatti con la tecnica della filigrana.

