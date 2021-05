Che sapore ha questa primavera 2021? Difficile proiettarsi con mini abiti o gonne poco pratiche per un invito ad un aperitivo tra amici o una passeggiata.

L’inverno appena passato, in un periodo storico di emergenza sanitaria, non ha lasciato spazio alla vita mondana facendo posto negli armadi a tenute comode per una passeggiata veloce o per gli acquisti di alimentari.

Il cambiamento ha rivoluzionato il nostro stile e anche le case di moda si sono adeguate con il ritorno delle tute jumpsuit per un aperitivo o una passeggiata in stile anni ’70 in comodità e sempre alla moda.

Il trend per la primavera estate 2021 che piace proprio a tutti

Comode, pratiche ma anche eleganti o casual sono le tute che tutti amano e che devono assolutamente esserci nell’armadio per essere alla moda. Perfette per una passeggiata e anche per un aperitivo, queste tute si adattano a qualsiasi tipo di evento legato ad un orario pomeridiano o inizio serata. Insomma sono il giusto outfit per la primavera estate 2021.

Qualsiasi tipo di fisicità può andar bene per le tute jumpsuit. Infatti con le varie scelte di stile e tessuti, sono perfette per risaltare le forme. Uno style tutto vintage che ricorda molto i favolosi anni ’70.

Le tute jumpsuit possono essere impreziosite da merletti, applicazioni o semplici in monocolore o con stampe, manica corte o lunghe. Qualsiasi scelta e versione per l’occasione, di sicuro queste sono le tute da lavoro più glamour di sempre.

Il ritorno delle tute jumpsuit per un aperitivo o una passeggiata in stile anni ’70 in comodità e sempre alla moda

L’artista italiano Ernesto Henry Michahelles, in arte Thayaht, nel 1920 creò la tuta jumpsuit “un abito universale, che veste tutta la persona, dà completo agio di movimento e senso di risparmio di energia”.

Beh, nulla di più vero. Chiunque indossa questo capo d’abbigliamento viene trascinato dal comfort e relax nei movimenti. Infatti, molte donne preferiscono indossare questo meraviglioso capo con ai piedi le sneakers o infradito, oltre a dei tacchi a stiletto.

Un unico pezzo di stoffa modellato ad arte per rivoluzionare il modo di vestirsi, una combinazione che evoca libertà e comodità.

Oggi, questo meraviglioso capo lo troviamo indosso alle fashion victim e anche in serie tv che oggi spopolano su Netflix. Nel tempo ha vestito volti famosi come ad esempio le protagoniste di Charlie’s Angels, oppure la strepitosa Uma Thurman in Kill Bill e ancora Jennifer Lawrence in Hunger Games e così via.