Ecco perché bisogna assolutamente evitare di utilizzare questo prodotto in estate sulla pelle per evitare spiacevoli conseguenze

Tutti in estate scopriamo il nostro corpo grazie alle temperature alte, ma a volte l’esposizione ai raggi UV può provocare danni alla salute della nostra pelle. In effetti in estate ci si scopre sempre più, con l’abbigliamento essenziale, scoprendo il fisico in più punti, soprattutto il décolleté.

Per questo motivo bisogna evitare di utilizzare questo prodotto in estate sulla pelle per evitare spiacevoli conseguenze. Alcune sostanze che adoperiamo tutti i giorni come il profumo e alcuni cosmetici, possono inevitabilmente provocare reazioni allergiche o macchie sulla pelle.

Perché non dobbiamo vaporizzare il profumo se siamo esposti ai raggi UV

Molte persone non ci pensano, oppure distrattamente compiono un gesto quotidiano come vaporizzare la fragranza di profumo preferita su décolleté o sul polso. Questo gesto può compromettere il nostro aspetto fisico con fastidiose reazioni cutanee o addirittura con macchie chiare o scure della pelle.

Tutto questo è dovuto a degli elementi di cui la maggior parte dei profumi è composto, e alcuni di questi sono la lavanda, la vaniglia, il limone e il bergamotto. Ma non riguarda solo i profumi, anche le creme profumate e le lozioni per il corpo possono includere questi ingredienti incompatibili con l’esposizione al sole.

Questo non vuol dire che non si possono utilizzare le profumazioni per il corpo, bisognerà solo prestare attenzione a non vaporizzare, ad esempio, il profumo sulla zona scoperta. Inutile sottolineare che bisogna togliere ogni residuo di quest’ultime se si vuol andare al mare.

Un altro prodotto a cui nessuno pensa che potrebbe creare problemi alla nostra pelle è il make up. La maggior parte dei pigmenti sono sostanze che riflettono la luce. Una vera è propria protezione schermante che non permette di abbronzarci su quella zona della pelle.

Oltre a questo, c’è un altro motivo per cui sarebbe meglio evitare di truccarsi eccessivamente di giorno. Sono gli ingredienti dei cosmetici che possono sensibilizzare la pelle esposta ai raggi UV.

Insomma nulla di nuovo se si acquistano cosmetici su bancarelle e non in farmacia o in profumeria o il altri locali autorizzati alla distribuzione. Questa prudenza è fondamentale per garantire prodotti dermatologicamente e oftalmologicamente testati e studiati appositamente per essere utilizzati in piena estate.