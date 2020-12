Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Negli armadi degli italiani si fa posto una nuova moda comoda scoperta grazie al coronavirus che sta rivoluzionando il nostro modo di vestirci. Il nuovo trend si è focalizzato su abiti comodi e pratici come tute, capi larghi o elasticizzati come i leggings.

Uno stile promosso a pieni voti in un periodo storico di emergenza sanitaria che ha rivoluzionato il modo di vestire di ognuno di noi.

Coprifuoco, restrizioni e pochi contatti sociali, hanno cambiato le nostre abitudini. Addio a tacchi, minigonne e paillettes per fare spazio ad abiti comodi e casual comodi ma sempre di tendenza da indossare sia dentro che fuori casa.

La praticità è l’elemento chiave, ma senza trascurare lo stile. Tessuti morbidi e oversize, che regalano una sensazione di confort e al contempo non trascura l’estetica.

La nuova moda scoperta grazie al coronavirus

La fatidica frase: cosa posso mettermi stasera? è quasi scomparsa in un periodo dove la maggior parte delle persone restano a casa quasi tutto il giorno. Scomparsi sono anche quei capi e accessori un po’ scomodi come i mini abiti tacchi alti ecc.

La moda deominata “leisure” racchiude uno stile comodo e contemporaneamente glamour per compensare uno ritmo di vita a cui tutti si sono dovuti adeguare. Una rivoluzione che nel campo della moda, ha ridisegnato le linee basilari di tutte le collezioni, non più incentrate sull’abito da sera o da cocktail ma quasi esclusivamente allo sport e sul casual.

I tacchi sono stati sostituiti da scarpe rigorosamente comode come gli anfibi e scarpe da ginnastica e i miniabiti da vaporosi e generosi pullover. Anche le tradizionali tute e felpe sono tornate di moda, ma non per sempre, si parlerà molto presto di capi glamour e scintillanti per aperitivi e feste.

Insomma un outfit perfetto per le passeggiate o sentirsi comodi a casa senza incombere nell’incuria e pigrizia restando tutto il giorno con il pigiama.

Approfondimento

Il nuovo trend che ricopre le unghie d’oro