Il risparmio di casa non passa solo dalle bollette e dal supermercato ma anche da questi 3 errori che facciamo troppo spesso quotidianamente

Viene da ridere, o forse da piangere, frequentare i mercatini del vintage e vedere i listini prezzi delle vecchie Lire. Un ghiacciolo che ne costava 200, oggi a meno di 1 euro è impossibile da trovare. 300 Lire per un pacchetto di patatine, che, adesso in spiaggia, sfiora i 3 euro. Per non parlare dei rincari che ci stanno colpendo a raffica per le guerre e le crisi senza fine che sembriamo cercare con ossessione.

Sta di fatto che il potere d’acquisto dei nostri stipendi sarebbe ormai ai minimi storici e secondo la Caritas saremmo al record di famiglie italiane bisognose. Un tempo si diceva che avremmo dovuto alzarci e correre più veloce del leone, oggi, invece, dobbiamo correre più veloce dell’aumento dei prezzi. Il risparmio di casa non passa solo dalle bollette ma anche da piccole accortezze del quotidiano. Proprio nell’ottica del risparmio, dimentichiamo alle volte degli sprechi che commettiamo quasi tutti e sono lì davanti ai nostri occhi.

Il costo di un mutuo e del conto corrente

Riciclare è un’arte che le nostre nonne ci hanno tramandato e che ha sempre il suo perché. Ma le nostre nonne non avevano a che fare con:

mutui;

conti correnti.

La famosa surroga del mutuo della casa di cui sentiamo spesso parlare è una possibile via di risparmio che potremmo intraprendere. La scelta di passare a un altro tipo di tasso, con la possibilità di allungare o ammortizzare le rate e via dicendo. Le statistiche dimostrano che sui mutui a lunga durata, tipo 25 anni, sarebbe possibile risparmiare un bel po’ di soldini. Serve pazienza e tempo per qualche colloquio nelle banche che prospettano l’offerta migliore. Stesso discorso per il conto corrente, che molti scelgono oggi online e capace di abbattere e non di poco i costi gestionali. Attenzione però a controllare che siano compresi i pagamenti col bancomat, altrimenti diventa ancora più costoso.

Ultimamente gli italiani, complici anche i 2 anni di permanenza casalinga, hanno speso tanto in abbonamenti. Cartacei, sul web, con gli archivi di Cloud, in streaming e via dicendo. Famiglie che, per comodità e piacere, hanno 5/6 abbonamenti a tutto ciò che si può vedere. Ecco uno degli sbagli che potremmo fare, sforando il budget familiare. Tanti abbonamenti partono con offerte allettanti, ma poi si allineano al mercato. Meglio controllare più spesso i movimenti della carta di credito e del conto corrente. Il risparmio nell’ottica del budget della famiglia passa anche da quei 25/30 euro in più che spendiamo ogni mese e che alla fine dell’anno pesano.

