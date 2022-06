Per mantenere l’orto in salute bisogna rispettare i tempi di semina e conoscere le giuste tecniche di coltivazione. Innaffiature, concimazioni e trattamenti sono importanti, ma potremmo anche accompagnarli alle consociazioni. Si tratta di abbinare verdure e ortaggi che possano aiutarsi a vicenda durante la crescita, in base ai loro bisogni specifici. È un sistema intelligente per garantirsi un raccolto abbondante e migliorare la produttività.

Nel caso dei fagiolini, che si coltivano proprio in questo periodo, si potrebbero accostare loro alcune colture amiche. Due, in particolare, le conosciamo molto bene e potrebbero fare la nostra fortuna nell’orto dietro casa.

Un legume dalla grande utilità

Già di per sé, piantare i fagiolini ci permetterà di godere di alcuni vantaggi in agricoltura. Infatti, questi legumi straordinari contribuirebbero a nutrire il terreno, arricchendolo di ingenti quantità di azoto. Un nutriente che, come sapremo, è importantissimo per la crescita di fiori e ortaggi.

Inoltre, i fagiolini favorirebbero la rotazione delle colture, soprattutto per le varietà a ciclo breve. E non dimentichiamoci di quanto siano buoni in cucina. Proviamoli fritti, lessi o in una pasta diversa dal solito e non ne faremo più a meno.

Coltivare queste piante vicino ai fagiolini manterrà gli ortaggi in salute e potrebbe aumentare il raccolto in modo esponenziale

I fagiolini non sono difficili da coltivare. Basterà ricordarci che prediligono il clima mite e innaffiature regolari ma controllate. Per gustarli al meglio bisognerebbe provvedere a raccoglierli quando il baccello è verde e morbido e i semi non sono ancora maturi.

La prima pianta che potrebbe giovare della presenza dei fagiolini è quella delle fragole. I due vegetali apprezzano la vicinanza reciproca. Inoltre, i legumi aiutano i frutti a svilupparsi provvedendo al loro fabbisogno di azoto.

L’altra coltura che dovrebbe trovarsi molto bene accanto ai fagiolini sarebbe quella delle melanzane. In questo caso i primi svolgerebbero un’utile azione repellente. Nello specifico, proteggerebbero la melanzana dall’attacco della dorifora, un coleottero pericoloso che va ghiotto delle foglie delle solanacee.

Se vogliamo ottenere il massimo dal nostro angolo di terra, dunque, ricordiamoci dell’importanza delle consociazioni. E che coltivare queste piante vicino ai fagiolini potrebbe regalarci grandi soddisfazioni durante i prossimi mesi.

