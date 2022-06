Ingredienti come la panna, la ricotta o il mascarpone sono dei veri cavalli di battaglia della pasticceria. A questi 3, però, bisognerebbe aggiungerne almeno un quarto, altrettanto versatile e prezioso. Si tratta dello yogurt bianco, con cui possiamo realizzare ottimo dolci leggeri. Non solo, perché con lo yogurt possiamo preparare anche ricette salate senza dover usare le uova o dare maggiore cremosità agli impasti.

Lo yogurt facilita la lievitazione e possiamo usarlo per realizzare un unico impasto, da trasformare in tanti modi diversi. Con la ricetta base che segue possiamo, infatti, cucinare ottime torte soffici, ciambelle spugnose, torte di mele, al cocco e Nutella e così via.

Ecco, dunque, dosi e procedimento, ma anche 3 modi diversi di usare questo stesso impasto.

Cosa occorre per la preparazione

300 grammi di farina 00;

3 uova medie;

180 grammi di zucchero;

250 grammi di yogurt bianco (o del proprio gusto preferito);

130 millilitri di olio di semi di girasole;

16 grammi di lievito per dolci.

Solo 6 ingredienti e un unico impasto allo yogurt con cui preparare almeno 3 dolci diversi, tutti consigliatissimi

Bisognerà iniziare rompendo le uova e aggiungendo lo zucchero. Montare i 2 ingredienti con l’aiuto di una frusta elettrica. Aggiungere anche lo yogurt bianco e l’olio di semi di girasole. Sempre continuando a mescolare, unire la farina poco per volta e il lievito. Ecco pronto un veloce impasto allo yogurt, che costituirà la base perfetta per 3 dolci diversi.

Per quali dolci possiamo usarlo

Sembra incredibile ma bastano solo questi 6 ingredienti e un unico impasto allo yogurt per preparare 3 delizie dal successo assicurato.

Il primo dolce sono i muffin con yogurt e cioccolato. Basterà unire all’impasto base di yogurt del cacao amaro e qualche goccia di cioccolato. Riempire 12 pirottini per muffin per ¾ e cuocere in forno ventilato a 170 gradi per 25 minuti.

Le frittelle allo yogurt si preparano aggiungendo all’impasto di yogurt dell’aroma di limone e la sua scorza. Basterà soltanto scaldare l’olio per la frittura e dare forma a delle piccole sfere con l’aiuto di 2 cucchiaini. Friggerle fino a doratura e scolare su carta assorbente.

L’ultimo dolce sono i pancake allo yogurt. In questo caso basterà solo scaldare l’impasto su una padella leggermente imburrata come si fa normalmente con i pancake. Cuocere 3 minuti per lato e gustare 4 o 5 pancake con lo sciroppo d’acero.

Lettura consigliata

Come sostituire il mascarpone per dolci buoni ma con meno grassi