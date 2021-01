A volte conoscere dei rimedi in cucina, aiuta molto la nostra vita di tutti i giorni. Soprattutto nell’era moderna dove il tempo è davvero prezioso. Oggi diamo dei consigli pratici che riguardano tutti coloro che sono alla presa “con i fornelli” e con la preparazione dei pranzi e cene. Può capitare a tutti di avere della frittura avanzata, oppure di volersi anticipare di alcune ore, con le pietanze da friggere e poterle servire con calma e senza stressarsi a pranzo o a cena.

Purtroppo, la frittura va mangiata quasi subito, altrimenti perde la sua croccantezza.

Cuocere nell’olio bollente, rende uniforme la cottura dei cibi, tanto da permettere la formazione di quella deliziosa crosticina.

È proprio questa che, una volta fredda, fa penetrare l’umidità nel cibo tanto da renderlo mollo. Da esempio sono le patatine fritte avanzate. Queste, se conservate per il giorno dopo, non saranno più buone e gustose perché diventeranno molli.

In questo articolo spieghiamo come far tornare il fritto avanzato o vecchio, gustoso e croccante.

Riscaldare in forno

Si può riscaldare il cibo fritto anche dopo una o due ore, nel forno.

Il cibo fritto, non va lasciato sulla carta a raffreddare ma deve essere posto su una griglia, senza farlo accavallare, in modo che non assorba umidità.

Lo si può riscaldare anche nel forno a microonde, ad una potenza minima e per soli trenta secondi.

Va inserito poco cibo per volta e ben distanziato.

Se si decide di riscaldare la frittura in forno, bisogna fargli raggiungere la temperatura massima, spegnerlo, e poi inserirla per pochi minuti.

Friggere nuovamente. Ecco come far tornare il fritto avanzato o vecchio gustoso e croccante

Un altro sistema per far tornare il fritto vecchio croccante è quello di friggerlo nuovamente.

Basterà friggere il cibo, soltanto per un paio di minuti, l’olio dovrà essere ben caldo.

Questo metodo è molto utile perché, si può friggere la mattina e poi rifriggere di sera oppure il giorno dopo.