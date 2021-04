L’ipertensione è uno dei problemi più diffusi nella popolazione italiana. Il motivo risiede nella dieta mediterranea che da un lato ci mette al riparo da molte malattie ma dall’altro può far aumentare la pressione sanguigna. Ma niente paura. Il rimedio naturale per la pressione alta esiste e possiamo trovarlo in tutte le erboristerie. E forse non avremo più bisogno di farmaci.

Cos’è l’ipertensione e come si cura

Gli ultimi studi scientifici dimostrano che un italiano adulto su tre soffre di pressione alta. Un problema da non sottovalutare. L’ipertensione, infatti, aumenta il rischio di malattie del sistema cardiocircolatorio e di quello endocrino.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La prima forma di prevenzione che possiamo adottare è quella di mantenere uno stile di vita più sano possibile. Togliamo il fumo e l’alcol dalle nostre giornate, facciamo un’attività fisica costante e teniamo sotto controllo il peso.

Il secondo consiglio è quello di curare l’alimentazione, eliminando i cibi troppo salati e assumendo con moderazione cereali, zuccheri e latticini. E se questo non basta ricordiamo una cosa. Il rimedio naturale per la pressione alta esiste e possiamo trovarlo in tutte le erboristerie.

Il rimedio naturale per la pressione alta esiste e possiamo trovarlo in tutte le erboristerie: il biancospino

Il segreto è il biancospino. Lo possiamo trovare in ogni erboristeria e possiamo utilizzarlo in molti modi. Ma a stupire sono le sue proprietà: ha infatti funzioni ipotensive, sedative e rilassanti per il cuore.

Basti pensare che viene consigliato come supporto ai farmaci anche per curare lievi insufficienze cardiache, dispnea e aritmie. E non ha nessun effetto collaterale.

Prendiamo quindi le nostre foglie e i nostri fiori di biancospino e prepariamoci delle tisane calde da sorseggiare durante il giorno. In alternativa possiamo usare la tintura madre e diluirne alcune gocce nell’acqua.

Le tisane e le bevande a base di biancospino hanno anche un’altra utilità: possono diventare anche il nostro metodo giornaliero per combattere ansia e attacchi di panico.