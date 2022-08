In questi ultimi anni si è diffusa un’economia nata dalla globalizzazione. Tutti possono fare commercio con gli altri. Le economie così sono aperte e anche gli scambi. Arriva la merce da tutte le parti del Mondo e a volte con esse, anche piccoli parassiti. Aiutati, magari, anche dal cambiamento climatico che ne favorisce la diffusione.

In questo modo è arrivata la zanzara tigre in Italia alcuni anni fa, si dice nascosta fra una partita di pneumatici. Con le zanzare sono arrivati anche alcune malattie, che prima non erano presenti sul suolo italiano. Alcune sono innocue almeno nelle prime manifestazioni. Tuttavia in alcuni soggetti possono causare anche problemi abbastanza seri.

Zanzare e malattie in Italia

Una zanzara diffuse in tutto il Mondo e anche in Italia è la Culex. Si pensa comunemente che basta essere lontani dei tropici, per non avere problemi con le zanzare. In effetti in queste zone è presente la malaria, spesso diffusa attraverso la zanzara anofele. Tuttavia anche le zanzare presenti in Italia possono portare delle malattie. Alcune di queste non presenti fino a qualche anno fa.

È poco noto che la zanzara Culex, la zanzara comune, possa portare alcune malattie. Tra queste la Malattia del Nilo, l’encefalite giapponese e la filariasi. In alcune non si manifestano nemmeno sintomi. Tuttavia alla lunga si possono trasformare in veri e proprio problemi di salute, soprattutto per i soggetti più deboli.

Il rimedio naturale che allontana le zanzare e testato dagli scienziati

La cosa migliore allora sarebbe di allontanare le zanzare, sia da casa sia dai dintorni. Se si vivesse in case di campagna, lontane da altre abitazioni, allora si potrebbe utilizzare l’antico sistema del fumo. in effetti il fumo è irritante per molti insetti, comprese le zanzare.

Le nostre nonne a volte accendevano semplicemente dei pezzi di carta o cartone nei bracieri. Per avere un effetto anche più sicuro e duraturo, vi aggiungevano delle foglie di alloro secco. Oppure dei rami di rosmarino, anche questi secchi. Un mix veramente poco gradito a questi insetti.

Rimedi naturali e scientifici

Tuttavia ultimamente è venuta la scienza in soccorso. Alcuni ricercatori della New Mexico State University hanno trovato la miscela giusta. Fatta di prodotti naturali può allontanare in tutta sicurezza le zanzare. Si sono messi a testare diversi rimedi di origine naturale, fino a quando non hanno trovato quello che ha circa lo stesso effetto dei DDT, cioè degli spray chimici.

Questi ricercatori hanno scoperto che una miscela di oli essenziali risulta veramente efficace. Il rimedio naturale che allontana le zanzare in modo sicuro. Si tratta di miscelare insieme l’olio essenziale di limone, con quello di eucalipto. Già da soli si rivelano degli ottimi repellenti. Anche diluiti in modo giusto, possono essere usati sulla pelle.

Uniti insieme si possono utilizzare con dei diffusori specifici per oli essenziali. Oppure su delle cartine da appendere o da lasciare accanto alle porte o alle finestre. In questo modo d’odore che per noi risulta gradevole, diventa qualcosa di molto repellente verso questi insetti.

