Le formiche a volte diventano un vero fastidio in casa. Si presentano nei momenti più impensati. Lasciamo la casa pulita di sera e le ritroviamo al mattino che gironzolano in cucina. Sono presenti un po’ dappertutto, dalla cucina fin dentro i muri o in giardino.

Ci si chiede allora, se esista un rimedio efficace per eliminarle da casa o giardino. Bisogna dire che le formiche non sono particolarmente pericolose. A differenza delle blatte o delle mosche, non sono pericolose per la salute. Si cibano di sostanze zuccherine o proteiche. Per questo motivo ce le ritroviamo in cucina. Un piccolo brandello di cibo, caduto dalla padella, potrebbe costituire un ghiotto piatto per loro.

La regola base, perciò, per tener lontane le formiche, è mantenere la cucina ben pulita. Eppure basterebbe un cucchiaino di questo potente rimedio e tutto si risolverebbe, come vedremo a breve.

In giardino o nell’orto si vorrebbero eliminare le formiche per non avere più preoccupazioni. Tuttavia basterebbe anche semplicemente allontanarle. I danni, che potrebbero arrecare le formiche nell’orto sono molti. Inoltre proteggono gli afidi dall’assalto delle coccinelle. Di contro alcuni agricoltori dicono che le gallerie fatte dalle formiche nel terreno, migliorino il terreno stesso.

Basterebbe un cucchiaino di questo potente rimedio per eliminare le formiche da casa e allontanare le blatte

Qualche volta le formiche si annidano nelle case, soprattutto quelle vecchie o di campagna. Lo fanno se lo trovano conveniente e se c’è possibilità di cibo. In giardino, anche la presenza di alcune piante come l’aloe, attirano le formiche. Trovano, nel succo delle foglie, degli elementi utili.

Per eliminare le formiche possiamo ricorrere a due rimedi combinati insieme. Le formiche non amano camminare sopra la polvere finissima. Per cui, quando la vedono, cambiano direzione. Oltretutto su di essa è difficile che possano lasciare le loro tracce profumate di feromoni. Sono proprio queste che seguono le altre formiche. Per cui niente tracce, niente formiche.

Possiamo trovare la polvere, procurandoci del carbonato di calcio, ma anche del bicarbonato di sodio. Va bene anche la polvere di gesso. La mettiamo agli ingressi, nei punti di passaggio, nelle fessure dei muri, sui davanzali. Queste già creano una barriera impenetrabile.

A queste possiamo aggiungere un cucchiaino di pepe di cayenna. Questa polvere di peperoncino di origine tropicale è particolarmente forte. Non solo è molto sgradita alle formiche, ma anche alle blatte.

In questo modo potremo dire addio a formiche e blatte. Senza dimenticare però che il miglior modo per allontanare le formiche e le blatte è semplice. Tenere una casa ben pulita e una dispensa ben in ordine.

