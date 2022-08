In un periodo di crisi economica come questo ricevere un sostegno economico dal Governo è sicuramente un toccasana. Soprattutto se il beneficio arriva per chi deve sostenere le spese per i figli minori o studenti a carico. Si pensi all’assegno unico attribuito a tutte le famiglie con figli a carico indipendentemente dalla situazione lavorativa e senza un limite massimo di reddito. Inoltre il recente D.L. n. 73/22 ha apportato importanti novità per i nuclei familiari con all’interno gravi disabilità, prevedendo una maggiorazione dell’importo dell’assegno. Ma oltre ai benefici e agevolazioni previsti dal Governo, se ne aggiungono diversi per determinate famiglie. In particolare arriva dall’INPS un Bonus da 500 euro per i bambini nati o adottati nel 2021, figli ed orfani equiparati dei:

dipendenti del Gruppo Poste Italiane spa;

dipendenti iscritti alla Gestione Postelegrafonici sottoposti alla trattenuta dello 0,40% ex art.3 Legge n.208/1952;

pensionati già dipendenti del Gruppo Poste Italiane spa e già dipendenti IPOST.

Dall’INPS un Bonus da 500 euro per queste famiglie che fanno domanda

L’INPS erogherà 640 contributi di euro 500 ciascuno ai figli o orfani ed equiparati nati o adottati nel 2021 appartenenti alle categorie sopra descritte. Per ottenere il cosiddetto Bonus Cicogna 2022, sarà necessario partecipare al concorso pubblicato dall’INPS secondo le modalità indicate nel bando.

Prima di inoltrare la domanda bisognerà accertarsi di essere iscritti alla banca dati dell’Istituto, ovvero essere riconosciuti come “richiedenti”. Inoltre prima della presentazione della domanda dovrà presentarsi la DSU per la determinazione ordinaria dell’ISEE o dell’ISEE minorenni. Ciò è necessario in quanto il valore dell’ISEE rileva ai fini della posizione in graduatoria.

Come e quando fare la domanda

Gli interessati dovranno presentare la domanda esclusivamente in via telematica, accedendo al sito web dell’INPS, nella sezione Bonus Cicogna mediante SPID, CIE o CNS. Se nella famiglia ci sono più beneficiari dovrà presentarsi una domanda per ognuno di essi. La domanda potrà presentarsi dalle ore 12,00 del 1° agosto alle ore 12,00 del 31 ottobre 2022. Dopo l’invio della domanda, l’INPS invierà una ricevuta di conferma all’indirizzo indicato nell’istanza che potrà essere visualizzata nell’apposita sezione. In caso di errori, non potranno apportarsi correzioni, ma inviare un’altra domanda. Infine l’INPS informerà via SMS ciascun richiedente della concessione del beneficio o mediante apposita comunicazione nella propria area riservata della non concessione.

