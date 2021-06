Lavare i pavimenti è un’operazione necessaria e fondamentale per mantenere pulite e disinfettate tutte le superfici di casa.

Avere un pavimento fresco e pulito rende l’ambiente circostante gradevolmente apprezzato ed accogliente.

Inoltre si può essere liberi di camminare scalzi o con calzini senza incorre nel rischio di sporcarsi.

Dunque i pavimenti dovrebbero essere puliti 2/3 volte alla settimana, in modo particolare se in casa c’è la presenza di bambini o di “amici pelosi”.

Motivi per i quali è necessario prestare attenzione ai prodotti che si utilizzano per la detersione.

Il rimedio della nonna super naturale e a costo zero per avere definitivamente pavimenti brillanti e lucenti

A tal proposito sarebbe preferibile ricorrere a rimedi naturali altrettanti efficaci per evitare l’uso di sostanze chimiche.

Senza dubbio un infallibile ingrediente dal potere pulente è l’acqua di cottura delle patate.

Le patate grazie alla presenza di amido in esse contenuto hanno un’azione smacchiante e pulente, rimuovendo aloni, macchie e strisce, ideali per la pulizia del marmo.

Proprio così, un rimedio naturale e a costo zero, da poter utilizzare per la pulizia delle superfici di tutta la casa, piastrelle del bagno e della cucina comprese.

Metodo molto semplice e pratico, magari da approfittare quando si decide di preparare un goloso contorno di patate lesse.

Sarà necessario riempire una pentola d’acqua e lessare le patate con tutta la buccia, far cuocere fino a quando non risulteranno cotte.

“Alzare” le patate, lasciar raffreddare l’acqua e condirle secondo i propri gusti.

Ecco pronta la soluzione perfetta, basterà immergere lo straccio nell’acqua ed effettuare il consueto lavaggio del pavimento, risciacquando più volte.

Un metodo molto apprezzato anche come potente anticalcare, per la detersione dell’argento, per sbiancare piastrelle del bagno e della cucina.

Anche in questo caso basterà immergere la spugna nell’acqua di cottura intiepidita e lavare le parti da trattare.

