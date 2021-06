Contano poche cose per capire la direzione futura dei mercati ma molti fanno diversamente. Cosa è importante? Capire il ciclo economico e il PIL dove sono e dove possono andare, e cosa scontano i grafici. Veniamo al breve termine. Tutto come previsto ed oggi quasi non si discute più e se ci consentono il termine “si perde tempo” sui se e sui ma dell’inflazione e sulla crescita economica. Noi continuiamo, come di solito a mettere l’accento non sul rumore di fondo ma su quello che conta, la tendenza dei grafici e questi danno indicazioni ancora chiare ed inequivocabili. Dopo il giorno di chiusura per festività, la Borsa americana ha iniziato la settimana in leggero rialzo. Cosa attendere da ora ai prossimi giorni? Le probabilità sono che si sia già formato il minimo settimanale, ed il massimo si dovrebbe formare nella giornata di venerdì.

Qual è 1 operazione di trading da effettuare e i livelli odierni da monitorare per Wall Street che non vede pericoli e continua al rialzo?

I livelli da monitorare per la seduta di contrattazione odierna sono i seguenti:

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 34.270.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 13.550.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.170.

Oggi il nostro Ufficio Studi consiglia la seguente operazione di trading di breve e medio termine.

Il titolo Coca Cola (NYSE:KO) ha chiuso l’ ultima giornata di contrattazione a 55,28 dollari. Fair value stimato in area 66 dollari. Dal punto di vista grafico, la tendenza di breve, medio e lungo termine è rialzista e quindi fino a quando non si assisterà a chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori ai 53,60 sono possibili ulteriori rialzi verso area 57,61 e poi 61,50/65 nei prossimi 3/6 mesi. Supporto di breve termine a 5,67.

Come al solito si procederà per step.