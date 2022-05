L’ultima volta che ci siamo occupati di questo titolo facevamo notare quanto segue Il fallito allungo rialzista ha spinto le quotazioni di EEMS al ribasso, ma i presupposti per un’inversione potrebbero esserci tutti.

L’andamento delle quotazioni è andato proprio come secondo le previsioni. Dopo avere raggiunto il II obiettivo di prezzo della proiezione ribassista in corso in area 0,1188 euro, infatti, le quotazioni sono schizzate al rialzo. Adesso, però, la domanda che gli investitori devono porsi è la seguente. Il rialzo settimanale del 20% sarà sufficiente per spingere al rialzo le azioni EEMS?

Per rispondere a questa domanda andiamo ad analizzare il grafico delle quotazioni.

Come dicevamo, il forte supporto in area 0,1188 euro ha fatto rimbalzare le quotazioni. L’aspetto interessante è che allo stato attuale è stato rotto al rialzo il primo ostacolo (area 0,1614 euro) lungo il percorso rialzista che ha come obiettivo più probabile area 0,2446 euro (I obiettivo di prezzo). Qualora, poi, questo livello dovesse essere rotto al rialzo, il titolo potrebbe dirigersi verso il II obiettivo di prezzo in area 0,379 euro. La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 0,514 euro (III obiettivo di prezzo).

Prima di cantare vittoria, però, i rialzisti dovranno fare i conti con la tenacia dei ribassisti. Come si vede dal grafico, infatti, area 0,1824 euro sta frenando l’ascesa dei prezzi e potrebbe dare nuova benzina nel motore dei ribassisti. Per le prossime settimane, quindi, prestare molto attenzione a quanto accadrà in prossimità di questo livello.

Avvertenze

Prima di concludere questa parte introduttiva, ricordiamo che la società EEMS è nella black list della CONSOB. A tal proposito, vanno osservati due aspetti. Il primo è che la posizione finanziaria netta è positiva, e questo è un ottimo punto a favore di EEMS. Il secondo è che, da fine luglio fino all’aggiornamento di aprile, la posizione finanziaria netta è andata migliorando.

Il titolo EEMS (MILEEMS) ha chiuso la seduta del 6 maggio in ribasso del 2,44% rispetto alla seduta precedente e ha segnato un ultimo prezzo a 0,18 euro.

Time frame settimanale

