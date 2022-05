Il Decreto Energia mette le ali ad Agatos, ma tutto era già scritto nei grafici. Fin dove potrà arrivare il rialzo?

Quando il Governo ha pubblicato il Decreto Legge che tra le altre cose che si individuino “ulteriori aree idonee ai fini dell’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili” e che vengano “ulteriormente semplificati i procedimenti relativi alla realizzazione degli impianti” il titolo Agatos è esploso al rialzo.

Questo exploit rialzista, però, non giunge inaspettato. Nel precedente report, infatti, avevamo indicato un’area di resistenza oltre la quale le quotazioni sarebbero esplose al rialzo. Bene, la settimana precedente a quella appena conclusasi ha visto la rottura di questo livello e il titolo in una settimana ha guadagnato il 35%. Quindi, il Decreto Energia mette le ali ad Agatos, ma tutto era già scritto nei grafici.

A questo punto, però, fino a dove si potranno spingere le quotazioni?

Tutti gli obiettivi settimanali sono stati raggiunti. Per capire da che parte si muoveranno le quotazioni, quindi, siamo andati a guardare il time frame mensile.

Come si vede dal grafico riportato qui di seguito le quotazioni hanno raggiunto e superato il I obiettivo di prezzo in area 1,188 euro. Qualora questi livelli dovessero essere confermati in chiusura mensile la proiezione rialzista potrebbe lanciarsi verso il II obiettivo di prezzo in area 1,656 euro. La massima estensione del rialzo, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 2,12 euro.

Viceversa, se area 1,188 euro non venisse rotto al rialzo in chiusura mensile, allora ci potrebbero essere elevate probabilità di vedere le quotazioni di Agatos invertire al ribasso.

I volumi scambiati sul titolo sono aumentati enormemente nel corso della settimana appena conclusasi. Il rialzo, quindi, potrebbe poggiare su basi solide. Osserviamo, inoltre, che già nel corso della settimana precedente i volumi erano stati in forte aumento.

La valutazione del titolo Agatos

Dal punto di vista dei fondamentali qualunque sia l’indicatore utilizzato il titolo Agatos risulta essere sopravvalutato.

Un aspetto molto interessante del titolo è legato alle prospettive di crescita degli utili. Allo stato attuale, infatti, le attese sono per una crescita media annua per i prossimi tre anni del 100% circa. Un livello molto superiore a quello dei suoi competitors.

Secondo quanto riportato su riviste specializzate, gli analisti hanno un giudizio comprare. Il prezzo obiettivo, invece, è in linea con le attuali quotazioni.

Il Decreto Energia mette le ali ad Agatos, ma tutto era già scritto nei grafici: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Agatos (MIL:AGA) ha chiuso la seduta del 6 maggio a quota 1,325 euro in ribasso del 2,57% rispetto alla seduta precedente.

Time frame mensile

Approfondimento

