Ancora una volta la rete ed il Mondo dei social, attraverso Facebook , Instagram e Whatsapp, sono utilizzati dai malintenzionati come mezzo per perpetrare le proprie truffe. Il web è infatti il terreno fertile di coloro che attraverso l’invio di messaggi, all’apparenza innocui, riescono ad impadronirsi delle informazioni celate nel nostro cellulare o computer.

Ebbene gli esperti di sicurezza informatica hanno segnalato alcuni messaggi come altamente pericolosi.

Dunque attenzione se riceviamo uno di questi 3 messaggi è bene cancellarli immediatamente.

Il primo fra quelli segnalati di solito si riceve da un contatto sconosciuto; dunque, il cui numero non è salvato nella nostra rubrica. Tuttavia può capitare che il mittente sia uno dei nostri contatti. Questo perché esso stesso può essere già stato vittima della truffa che gli ha rubato i dati dell’account. Per capire a colpo d’occhio se siamo in procinto di cadere in un inganno soffermiamoci sull’ortografia e sulla grammatica utilizzata nel testo. Solitamente infatti ci sono errori sia nelle parole che nella costruzione della frase che devono farci drizzare le antenne.

In alternativa in malfattori utilizzano marchi di aziende molto famose per inviarci messaggi con offerte o omaggi estremamente allettanti. Purtroppo i dati parlano di una percentuale altissima di persone che cadono in questo raggiro. Tuttavia nel 99% dei casi questi messaggi truffa hanno come unico scopo quello di rubare i dati bancari del malcapitato che dà seguito a quanto scritto nel testo per ottenere questi fantomatici sconti. Diffidiamo quindi di comunicazioni in cui ci promettono regali impensabili ed offerte esageratamente generose.

Attenzione se riceviamo uno di questi 3 messaggi potrebbero esserci grossi guai in vista

Infine il terzo ed ultimo tipo di messaggio che è forse il più subdolo e diffuso. Ebbene questo contiene un link su cui viene richiesto di cliccare per poter proseguire. Attenzione la regola generale per difendersi da questo tipo di raggiri impone di non aprire mai alcun link sconosciuto. Infatti una volta fatto il nostro telefono o computer potrebbe essere attaccato da numerosi virus. Inoltre si installeranno senza che neanche ce ne accorgiamo dei programmi a pagamento che nel giro di qualche minuto azzereranno il nostro credito.

Per evitare di cadere vittime di queste frodi gli esperti suggeriscono delle regole di comportamento. Dunque evitiamo di adoperare connessioni pubbliche non protette dunque da alcuna password. Inoltre è utile scaricare gli aggiornamenti dei sistemi che adoperiamo. Un buon antivirus infine potrebbe farci da scudo a qualsiasi tentativo dei “criminali informatici” di violare la nostra privacy.

