Dopo lo scatto rialzista seguito alla morte di Silvio Berlusconi, le quotazioni dell’ex Mediaset hanno tentato di continuare al rialzo, ma lo hanno fatto tra alti e bassi e senza troppa convinzione. Adesso il rialzo delle azioni MFE è già arrivato al capolinea?

Le raccomandazioni degli analisti

Le azioni MFE non sono certamente tra quelle favorite dagli analisti. Se il giudizio medio, infatti, è Neutro, vediamo che ben 4 su 11 danno un’indicazione Vendi o Vendi adesso. Un solo analista ha un giudizio Compra.

Anche dal punto di vista del prezzo obiettivo la situazione non è delle migliori. Come si vede dalla figura seguente, infatti, si oscilla da uno scenario di sottovalutazione di circa il 20% a uno di sopravvalutazione di circa il 17%. In media, quindi, il prezzo obiettivo medio a un anno esprime una sottovalutazione di poco più del 3%.

Cosa attendersi in termini di dividendo per il prossimo anno?

Dopo che per anni la società non ha distribuito dividendi, nel 2020 è ripresa la distribuzione del dividendo con una mega cedola che ha portato a un rendimento di oltre il 14%. Si trattava, però, di un evento straordinario visto che il payout dell’operazione era pari a circa il 250%. Anche negli anni successivi, però, il dividendo è stato distribuito con rendimenti tutto sommato interessanti. Soprattutto alla luce del forte ribasso delle quotazioni. Da notare che il payout è ragionevole mantenendosi intorno al 50%.

Per il prossimo anno le attese sono per un rendimento superiore al 7%.

Il rialzo delle azioni MFE è già arrivato al capolinea? Le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni MFE B (MIL:MFEB) hanno chiuso la seduta del 22 agosto a quota 0,6720 €, in ribasso dello 0,30% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è ribassista e il ribasso potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura. Tuttavia, le quotazioni stanno trovando un validissimo supporto in area 0,6690 €. Una chiusura sotto questo livello potrebbe aprire le porte a una nuova accelerazione ribassista. In caso contrario, invece, le quotazioni di MFE potrebbero ripartire al rialzo.

