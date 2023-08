Assicurazione auto, ecco 3 consigli per risparmiare fino a 500 euro e le compagnie più economiche

Cerchi convenienza in un’assicurazione auto? Ecco tre modi per spendere meno soldi senza rinunciare alla copertura. Inoltre, ti mostreremo le compagnie che sarebbero migliori nel rapporto costi benefici. Non perdiamo tempo ed entriamo subito nei dettagli.

Quando si acquista un’auto nuova si sa, l’assicurazione è obbligatoria. Questa, però, determina solitamente una spesa ingente che non tutti potrebbero sostenere. A meno che non si seguano i suggerimenti per mettere da parte qualche soldo. Che tu sia un neopatentato o volessi modificare la copertura in tuo possesso, potresti rifarti ad alcune scelte intelligenti. Per l’assicurazione auto, ecco 3 consigli per risparmiare e le compagnie più economiche nel 2023.

Inizia dalla lettura attenta del contratto

La regola generale per non incorrere in esborsi folli è fare grande attenzione al contratto da stipulare. Le condizioni che contiene sono un elemento importante per capire a cosa si andrà incontro. Per esempio, verifica se la società in questione potrebbe esercitare un diritto di rivalsa in caso di sinistro in determinate situazioni. Non scordarti nemmeno di controllare il valore del massimale, che indica la somma più alta rimborsabile dall’assicurazione in caso d’incidente. Occhio anche alla franchigia, che serve a limitare il danno derivato a carico dell’assicurato.

Assicurazione auto, ecco 3 consigli per risparmiare sui costi totali

Negli ultimi anni le assicurazioni sembrano seguire la falsa riga delle compagnie telefoniche. Infatti, le società esistenti si moltiplicano e propongono ogni volta offerte sempre più vantaggiose. Per questo, cambiare all’occorrenza potrebbe rivelarsi una mossa vincente. Confrontando i prezzi online si potrebbe trovare la protezione guida che fa al caso nostro.

Ad ogni modo, un primo sistema è quello di affidarsi alle compagnie dirette. Sono quelle che non possiedono una rete di agenzie sparse per il territorio, come le società tradizionali. Per mettersi in contatto ci si serve sostanzialmente di mezzi di comunicazione quali telefono o internet. Avendo meno intermediari da gestire, promettono solitamente tariffe accessibili.

Un’altra soluzione furba è quella di preferire i pagamenti annuali. Le rate semestrali o ogni tre mesi non sono convenienti, a meno che si intenda usare il veicolo per breve tempo. In quest’ultimo caso si rischierebbe comunque di sborsare fino al 7% in più sul costo della polizza.

Infine, è bene accertarsi di inserire la Classe di Merito Universale per consultare dei preventivi correttamente calcolati. Questa è identica in tutti i casi e consente di traslare la situazione assicurativa presso un’altra compagnia. La Classe di Merito Universale si può leggere sull’attestato di rischio ed è riconoscibile dalla sigla CU.

Quali sono le assicurazioni online più vantaggiose in Italia?

Il costo di una polizza potrebbe variare in base a fattori come età e tipo di veicolo. Una classifica di Forbes Advisor, tuttavia, avrebbe stilato le più convenienti sul web nel 2023. I criteri utilizzati comprenderebbero elementi come premio annuale, coperture incluse e sconti applicabili. Al primo posto troviamo Con Te, seguito da Linear e Prima, tutti con ottime recensioni degli utenti. Seguono Quixa e Verti con buoni riscontri, mentre Genertel e Axa si posizionano appena dietro.