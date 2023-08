Terrazza Aperol: ecco quanto costa un aperitivo nel locale esclusivo di Milano con vista sul Duomo

Vorresti fare un aperitivo in centro a Milano, con tanto di vista sulla cattedrale? La Terrazza Aperol è perfetta. Ma quanto bisogna spendere per sorseggiare un cocktail in questo locale? Ecco la risposta.

Milano è una città chic e alla moda, con tantissime opportunità da cogliere. Il capoluogo lombardo non è solo interessante da girare, perché anche da seduti si può godere del suo splendore. Per questo, verso sera ci si potrebbe concedere un aperitivo in uno dei locali più trendy del centro: la Terrazza Aperol. È il posto ideale per bere un drink in compagnia, con tanto di Duomo a due passi. Se volessi toglierti lo sfizio di provarlo, dovresti conoscerne almeno i prezzi. Dunque, andiamo alla scoperta della Terrazza Aperol: ecco quanto costa un aperitivo e le proposte sulla carta.

Cosa si può fare una volta accomodatisi qui?

La Terrazza Aperol non è un locale come gli altri. Oltre alla posizione strategica e suggestiva, è luogo di eventi e specialità gastronomiche. Leggendo il menù si scoprirà con piacere una lista di cocktail ricercati, diversi da quelli dei soliti bar. Inoltre, ci si potrà fermare a degustare le prelibatezze della cucina locale e internazionale.

Anche il design non lascia indifferenti: il bancone del bar è iconico, così come la terrazza. Per intrattenersi, poi, si potrà assistere agli eventi organizzati in collaborazione con artisti di grande calibro. Cucina, musica e lifestyle sembrano andare di pari passo in questo posto dalle molteplici sfumature socioculturali.

Terrazza Aperol, ecco quanto costa un aperitivo con assaggi

L’esclusività della terrazza milanese potrebbe ingannare e far pensare a prezzi assolutamente proibitivi. In realtà, la spesa si potrebbe definire in linea o leggermente più alta rispetto alla media meneghina. Logicamente, non potremo aspettarci i costi di un bar di paese.

Detto questo, partiamo con i prodotti per i non bevitori: gli analcolici. La proposta, in questo caso, si aggira sui 16€ a drink. Spenderebbe poco meno chi vorrebbe assaporare un liquore o bere una birra da 33cl (dagli 11 ai 14€). Si inizia a salire, invece, con i cocktail alcolici, tutti sui 19 €. I più raffinati tra noi, che desiderano assaggiare del buon vino, devono prepararsi a sborsare tra i 16 e i 20€ a calice.

Cosa si può ordinare da bere

Che sia per un semplice aperitivo con amici o una cena raffinata, la scelta è davvero varia. Non mancano logicamente le proposte a base di Aperol, tra cui il celeberrimo Spritz. Molto utilizzato è anche il Campari, mentre whiskey e gin spiccano in drink come l’Old Truffle e Mediterraneo.

Dal lato vinicolo, invece, si potrebbe fare affidamento su un bicchiere di Amarone della Valpolicella o un Barolo Docg. Tra i bianchi si distinguono l’Alto Adige Doc Sauvignon Blanc e l’Umbria Igt Cervaro della Sala. Per chi ama le bollicine ecco Franciacorta e Prosecco di Valdobbiadene, a fianco del solito champagne. Chiudono la lista liquori e distillati a base di tequila, rum e whiskey e birre quali Nastro Azzurro, Corona o Baladin.