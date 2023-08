Pensi che viaggiare sia troppo costoso? Ecco 2 isole greche super economiche dove viaggiare a basso costo

Visita questi 2 paradisi terrestri affacciati sul mare e ancora economici perché poco battuti dal turismo di massa.

Quando si pensa alla Grecia, la mente vola subito alle mete più famose. Atene, Santorini, Mykonos, solo per citare le 3 più famose, che però sono anche le più costose (soprattutto le ultime 2). Queste località sono le più note, non perché siano le più belle, ma perché lì si concentra la maggior parte della movida.

Personaggi famosi, calciatori, showgirl, tutti si riuniscono negli stessi luoghi e questo non può che, inevitabilmente, far lievitare i prezzi. Esistono, però, tante altre località che non hanno realmente nulla da invidiare ai posti più famosi, ma che costano anche meno della metà delle altre.

La Grecia, in particolare, è un vero e proprio concentrato di località fantastiche, che aspettano solo di essere scoperte. Piccoli paesaggi di pescatori, concentrati di viuzze e di case colorate, angoli nascosti dalla natura che la fa da padrona e tante altre bellezze che solo i viaggiatori più esperti sanno scovare.

E allora perché spendere troppi soldi per vedere le località più famose, quando ce ne sono tante altre meravigliose che meritano di essere visitate? Se abbiamo un budget contenuto, quindi, ecco alla volta di quali destinazioni greche dovremmo partire!

Pensi che viaggiare sia troppo costoso? In Grecia potrai goderti una vacanza da favola con pochi euro!

Quando si pensa alla Grecia, la mente vola subito alle casette bianche, alle bouganville fucsia e al mare azzurrissimo. Ed è proprio così. Proprio questi 3 elementi costituiscono il paesaggio tipico della Grecia, dove ogni angolo sembra lo scorcio perfetto di una cartolina.

È esattamente questo tipo di paesaggio che troveremo a Cefalonia. Questa è la prima meta che consigliamo di raggiungere se si ha un budget basso ma tanta voglia di godersi una vacanza coi fiocchi.

Cefalonia è una piccola isola nel Mar Ionio, la culla di una delle spiagge più belle della Grecia, ovvero Myrtos Beach. Una vacanza a Cefalonia è garanzia di relax, e di ritrovare quella dimensione di pace interiore che, spesso, manca in città.

Oltre ai meravigliosi paesaggi che caratterizzano il luogo, a Cefalonia scopriremo il piacere di vivere la vita spendendo poco. In quest’isola, infatti, non è strano mangiare in un ristorante anche con 10 euro, saziandosi con piatti tipici greci sfiziosi e appetitosi. Mai sentito parlare della Kreatopita? Si tratta di un pasticcio di carne, una ricetta tradizionale, probabilmente la più tipica e rappresentativa dell’isola di Cefalonia.

Una meta in cui la natura selvaggia domina

Oltre alla meravigliosa Cefalonia, un’altra meta a dir poco incredibile della Grecia è l’isola di Ikaria. Nonostante non sia una meta molto conosciuta, Ikaria è facilmente raggiungibile in diversi modi. Il più comodo è sicuramente l’aereo – Ikaria prevede sul suo territorio un aeroporto, ma è raggiungibile anche via mare, partendo da Samos. Se pensi che viaggiare sia troppo costoso, probabilmente non hai ancora visitato Ikaria.

Una camera doppia vista mare ad Armenistis, a nord di Ikaria, può arrivare a costare soli 45 euro! Un vero affare, non ci resta che fare i bagagli e partire, no?