Al prezzo di 2,8660 del 12 agosto 2020, il nostro Ufficio Studi aveva segnalato l’interessante opportunità di investimento che si poteva cogliere sul rame. Dopo quel momento, diverse volte, abbiamo indicato i punti di supporto, resistenze ed obiettivi, e a cavallo fra il vecchio e il nuovo anno, abbiamo pubblicato il seguente report: il 2021 sarà per il rame l’inizio di una corsa al rialzo senza precedenti indicando obiettivi fino a 5,80 dollari ben oltre.

Cosa è successo da quel momento in poi?

Procediamo per gradi e faremo iniziare la nostra analisi dai prezzi attuali, la tendenza in corso e poi tracceremo le nostre linee previsionali.

Il rame ha chiuso la giornata di contrattazione del 6 ottobre al prezzo di 4,1475 . Dal 12 agosto del 2020 ad oggi il prezzo è salito del 44,71%. Un rialzo davvero straordinario, movimento che a parer nostro non è ancora terminato. Anzi, ora spiegheremo dal punto di vista grafico perchè ora potrebbe essere un buon motivo per comprare rame.

Da inizio anno, la materia prima ha segnato il minimo a 3,5141 e il massimo a 4,9025. Dal massimo annuale si è assistito ad una discesa fino a 3,9775. Cosa attendere da ora in poi e quali sono i livelli da monitorare per definire una strategia con risk reward a favore?

Perchè ora potrebbe essere un buon motivo per comprare rame

Il pattern rialzista che si è formato negli ultimi mesi è molto probabilmente di lungo termine e questo, come già scritto nei mesi scorsi potrebbe portare nei prossimi 1/3 anni, al raggiungimento di obiettivi di prezzo molto ambiziosi.

La nostra strategia di investimento è pertanto la seguente:

chi ha comprato rame come da nostra indicazione nel mese di agosto 2020, può continuare a mantenere le operazioni in corso alzando lo stop loss a 3,86.

Fino a quando reggerà questo livello, saranno possibili rialzi fino all’area di 4,90 e poi 5,45 nei prossimi 3/6 mesi e poi 8 euro nei prossimi 1/3 anni. Alla rottura al ribasso di questo livello invece, sarebbero possibili accelerazioni fino a 3,50/3,10 in pochi mesi.

Il primo obiettivo a 1/3 mesi è posto in area 3,49 e a 6 mesi in area 3,65.

Per chi volesse compare la materia prima ai livelli attuali può attenersi alla strategia appena indicata.

Come al solito si procederà per step e di volta in volta aggiusteremo il tiro.