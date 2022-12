Il regalo perfetto per la fidanzata a tema beauty? Ecco la lista definitiva per farla contenta

Lo sappiamo: mancano pochi giorni a Natale e siamo tutti a caccia di idee last minute per stupire fidanzate esigenti. Un regalo a tema beauty è quello che fa per noi. Niente è più apprezzato da una donna di un po’ di tempo per se stessa. Perciò ecco i trattamenti migliori da regalarle a Natale.

Invece della solita palette di trucchi che rimarrà inutilizzata, regaliamo alle donne della nostra vita un po’ di relax. Tra massaggi e trattamenti viso e corpo, abbiamo l’imbarazzo della scelta.

Cosa regalare per Natale a una ragazza

Quante volte noi donne ci lamentiamo perché ci sentiamo appesantite, gonfie e stressate? Ebbene, una particolarissima idea regalo potrebbe essere un bel massaggio per il corpo. Ne esistono di diversi tipi, ognuno con uno scopo diverso. Oggi vogliamo consigliare la maderoterapia, un massaggio volto ad eliminare l’adipe localizzato o piccoli inestetismi. Viene svolto con un particolare manubrio di legno. Un bel trattamento rivitalizzante e tonificante che qualunque donna gradirebbe concedersi di tanto in tanto. Siamo in dubbio? Allora meglio andare sul sicuro e regalare alla nostra fidanzata una bella pulizia del viso ad ultrasuoni.

Brufoli e imperfezioni dopo le feste sono all’ordine del giorno, perciò siamo certi che la fidanzata fortunata che riceverà questo regalo ne sarà ben contenta. Se non sappiamo dove sbattere la testa e tutti questi trattamenti ci sembrano troppo specifici e non adatti alle esigenze della nostra lei, possiamo optare per un semplice massaggio rilassante, oppure una mini fuga per due alla spa o alle terme Emiliane (o magari farle provare una Hair Spa).

Cosa regalare a una donna che ha già tutto

Se la nostra fanciulla non ama particolarmente nessuno di questi trattamenti rigeneranti, siamo certi che apprezzerà però una seduta di laminazione ciglia o sopracciglia. Scegliamo una professionista seria che possa svolgere il trattamento e regaliamo alla nostra lei un buono da poter sfruttare nel nuovo anno. Un regalo sicuramente apprezzato. Se cerchiamo qualcosa di estremamente particolare, invece, dovremmo regalare una seduta di dry brushing.

Dry brushing: il regalo perfetto per la fidanzata più esigente

Il dry brushing è un massaggio col metodo della spazzolatura a secco, seguito da un massaggio drenante a base di oli e lozioni apposite. Questo regalo è perfetto per le neomamme che non hanno più molto tempo da dedicare alla rimozione delle cellule morte. A questa innovativa gift card potremmo associare anche una spazzola per la schiena: le fortunate destinatarie di questo massaggio lo ameranno a tal punto da volerlo replicare anche sotto la doccia.

Un regalo diverso dal solito che sicuramente non risulterà banale o scontato. Possiamo dire che tra quelli appena elencati, c’è sicuramente il regalo perfetto per la fidanzata più esigente. Regalare un trattamento benessere è sempre un’idea apprezzatissima, soprattutto dalle donne. Allora lanciamo i dadi e scegliamone uno! È indifferente quale, perché con ognuno di essi, strapperemo un sorriso compiaciuto alla nostra donzella. Garantito!