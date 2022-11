Meravigliose queste terme che si trovano in Emilia-Romagna dove si può visitare una bellissima rocca

La voglia di scappare via, di andare a rilassarsi, di staccare dalla quotidianità l’abbiamo un po’ tutti. Di fare qualcosa che permetta al nostro corpo di rigenerarsi, di trovare benessere anche per la mente. Insomma, fare un weekend di questo tipo è quello che ci vuole per chi corre dal lunedì al venerdì tra mille impegni.

Infatti uno dei luoghi preferiti dagli italiani, e non solo, sono le terme. E l’Italia, anche da questo punto di vista, è un luogo che offre tante proposte lungo tutto lo Stivale. E ci sono regioni dove il costo della vita è più basso, adatto per ogni tasca.

Quasi tutte le terme sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale

Sono più di 320, infatti, i centri termali che sono ancora in funzione. Come a dire che è facile trovarne almeno uno che non sia distante da casa. E, di questi, il 90% è accreditato con il SSN, ovvero il Servizio Sanitario Nazionale. Il che vuol dire che praticamente dappertutto potremo fare delle cure convenzionate.

A parte, però, le cure, le terme sono perfette anche solo per trascorrere una giornata all’insegna del relax. Perché è vero che c’è una ricetta per essere felici gratuitamente, ma anche un po’ di benessere alle terme non guasta. In particolare sono meravigliose queste terme che si trovano in Emilia-Romagna, dove esistono da più di 150 anni. E hanno la fortuna di essere circondate da un parco secolare vasto, dove il cliente può anche rilassarsi all’aperto, a contatto con la natura. Tra i tesori, però, ci sono le risorse naturali. A partire dalle acque medicali Vittoria, Breta, Margherita e Salsoiodica. Per non parlare del fango, finissimo, sorgivo dei vulcanetti di Bergullo che, tra l’altro, è unico, di questo tipo, nella regione.

Sono tanti i motivi per i quali passare qualche giorno in questo luogo

Insomma, c’è più di un motivo per andare a far visita a queste terme. Lasciata l’autostrada A14, dovremo prendere in direzione Castel Bolognese per poi raggiungere la nostra meta che è Riolo Terme. Dove si trova, appunto, anche lo stabilimento termale.

Non solo per le Terme di Riolo, ma anche per visitare il borgo antico di Riolo, che nasce nel Trecento. Qui sicuramente la grande attrazione è rappresentata dalla Rocca sforzesca. Era una antica roccaforte della Valle del Senio, costruita verso la fine del XIV secolo, su volere di Bologna. Un bellissimo esempio di fortificazione militare il cui primo nucleo è ancora ben visibile. Interessante anche il percorso del museo, su vari livelli. Un bel modo per capire il funzionamento delle armi da battaglia dei cavalieri medievali.

Meravigliose queste terme che si trovano in Emilia-Romagna dove si possono curare tante cose

Nelle terme, oltre alle cure che si possono fare, val la pena provare la piscina termale per godere dei benefici dell’acqua salsobromoiodica. Con oltre 40 hydro-jets a portata differenziata, per massaggiare gli arti del corpo. Così come per trattare le zone cervicali e dorsale. Anche chi ha pelli sensibili troverà beneficio a Riolo, in particolare i bambini.

In più troviamo la SPA Thermarium, con sauna finlandese, bagno turco, docce emozionali, tepidarium, misuratore del benessere. Esiste anche la possibilità di fare una settimana detox e il pacchetto costa, al momento, 543 euro. C’è anche la possibilità di soggiornare presso degli hotel in zona con offerte riservate.