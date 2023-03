Questo titolo di Stato potrebbe cambiarti la vita: ecco il BTP che oggi raddoppia i soldi investiti

L’aumento dell’inflazione e dei tassi di interesse hanno spinto i rendimenti delle obbligazioni a livelli che non si vedevano da dieci anni. Oggi molti titoli di Stato offrono ritorni impensabili solo dodici mesi fa, tra cui uno in particolare. Questo, se acquistato oggi, può garantire il raddoppio del capitale senza fare nulla, basta tenerlo in portafoglio.

Questo grazie alla Banca Centrale Europea e alla politica monetaria restrittiva inaugurata a metà dello scorso anno per combattere l’inflazione europea. L’aumento dei tassi di interesse ha spinto al rialzo i rendimenti delle obbligazioni a livelli record. Ad esempio, i BOT italiani hanno raggiunto rendimenti che non si vedevano da oltre un decennio. Anche i conti di deposito oggi garantiscono un ritorno annuo inimmaginabile solo sei mesi fa.

BTP dai rendimenti stratosferici che potrebbero ancora salire

Ma i titoli che oggi offrono i rendimenti più elevati sono i BTP. I Buoni del Tesoro Poliennali sono obbligazioni statali a medio-lungo termine. L’aumento dei tassi di interesse ha causato una diminuzione dei prezzi di questi titoli, portandoli ai minimi storici. Chi acquista un BTP con una durata residua superiore ai 5 anni, lo fa a prezzi che non si vedevano da almeno un decennio.

Il grande vantaggio di acquistare un BTP ora è quello di garantirsi un rendimento annuo tra i più elevati per i prossimi anni. Infatti, l’inflazione probabilmente ha raggiunto il picco e gli aumenti dei tassi di interesse nella seconda parte dell’anno potrebbero cessare. La BCE difficilmente potrà continuare a lungo ad aumentare il costo del denaro di mezzo punto. A meno che Christine Lagarde, Presidente della Banca Europea, non voglia trascinare l’economia in una brutta recessione. Acquistare oggi BTP con i tassi di interesse al picco massimo, significa garantirsi un rendimento elevato e relativamente sicuro per anni. Anche se acquistato a giugno il rendimento potrebbe essere lievemente maggiore a seguito del possibile rialzo del costo del denaro.

Questo titolo di Stato potrebbe cambiarti la vita e raddoppiare il tuo capitale

Ecco un esempio concreto. Il Buono del Tesoro Poliennale scadente ad aprile 2045 (ISIN: IT0005438004) è attualmente quotato poco sopra i 59 centesimi. Ad agosto 2021, il valore del BTP era superiore a 102 centesimi. Il prezzo è diminuito di oltre il 40% in un anno e mezzo.

Acquistando il Buono del Tesoro Poliennale ora e mantenendolo in portafoglio fino alla scadenza, il risparmiatore otterrà un rendimento totale di circa il 109%. In altre parole, chi investe oggi in questo BTP vedrà il proprio capitale raddoppiare alla scadenza.

Inoltre, questo titolo di Stato potrebbe cambiarti la vita e garantire un rendimento medio annuo netto del 5% per i prossimi 20 anni. Si prevede che questi livelli di rendimento siano tra i più elevati dei prossimi 10/15 anni. Va sottolineato che l’investimento ha un alto grado di sicurezza, poiché garantito dal Tesoro italiano. L’unico rischio potrebbe essere un default dello Stato, come accaduto in Grecia nel 2012, ma al momento tale ipotesi è altamente improbabile.