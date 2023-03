Meglio stare lontani dai BTP e dalle obbligazioni a tasso fisso ma solo fino a questa data

Negli ultimi mesi, i BTP e altri titoli a tasso fisso hanno subito significative perdite in conto capitale. Tuttavia si prevede un forte recupero una volta che il calo dei prezzi dei Buoni del Tesoro poliennali sarà terminato. L’inversione dei prezzi dei BTP avverrà in una precisa data e quello sarà il momento per tornare a comprare questi titoli di Stato.

Per determinare il momento giusto per tornare a comprare queste obbligazioni governative, è importante comprendere le cause della loro recente perdita di valore. Nonostante offrano rendimenti tra il 2% e il 4% all’anno, molti BTP hanno perso fino al 30% in poco più di un anno. Quale fenomeno ha causato questa caduta così pesante?

Ecco perché i titoli a tasso fisso come i BTP stanno perdendo valore

I titoli a tasso fisso offrono il vantaggio di un rendimento annuo fisso. Purtroppo questo vantaggio si traduce anche in una vulnerabilità a eventuali aumenti dei tassi di interesse. Quando i tassi di rendimento sul mercato salgono, i titoli a tasso fisso perdono di valore poiché i loro tassi sono bloccati. Sono, appunto, fissi.

Nel 2021, l’aumento dell’inflazione ha spinto la BCE a dare inizio all’attuale fase di rialzo del costo del denaro per frenare l’aumento dei prezzi. Questa politica restrittiva ha avuto un impatto negativo sulle obbligazioni a tasso fisso, in particolare sui BTP. Finché la BCE continuerà con questa politica monetaria restrittiva, i prezzi dei Buoni del Tesoro poliennali potrebbero continuare a scendere.

Meglio stare lontani dai BTP finché la BCE rialza i tassi, dopo partirà il rally

Questo ragionamento suggerisce che i prezzi dei BTP smetteranno di scendere quando la BCE interromperà gli aumenti dei tassi di interesse. Ma come capire quando avverrà questo? Come capire quando la Presidente, Christine Lagarde, deciderà lo stop alla politica monetaria restrittiva tuttora in atto?

Il primo segnale arriverà dall’inflazione in Europa, che dovrà essere in calo per almeno un trimestre. Questo dato indicherà che la politica monetaria della BCE sta dando i suoi frutti. Quando la BCE non aumenterà i tassi in due riunioni consecutive, potrebbe essere il momento in cui i BTP inizieranno a salire di nuovo.

Le alternative di investimento più vantaggiose durante la fase di rialzo dei tassi

Fino a quel momento è meglio stare lontani dai BTP ed anche dalle obbligazioni a tasso fisso. A meno che non si decida di mantenere l’obbligazione in portafoglio fino alla scadenza. Finché i tassi di interesse saliranno, meglio affidarsi alle obbligazioni a tasso variabile, come Buoni ordinari del Tesoro, oppure Certificati di Credito del Tesoro. Anche i conti di deposito sono una valida soluzione.