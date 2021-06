La fantascienza è un genere molto amato da grandi e piccoli. Sia nel cinema che nella letteratura molti sono i capolavori senza tempo che ci accompagnano da anni. Basti pensare a Blade Runner o alle opere di Aasimov. A volte, tuttavia, la realtà può essere più sconvolgente della finzione.

Nelle prossime righe si toccherà un argomento davvero inusuale ma affascinante.

Può sembrare fantascientifico e surreale, ma con questa tecnologia i nostri sogni si possono proiettare sul grande schermo come al cinema.

I sogni hanno un significato particolare?

I sogni sono delle immagini e delle situazioni che una persona vive durante il sonno. Possono apparire mostri spaventosi, posti incantati, persone che conosciamo nella vita reale. Tutti, però, si dileguano quando ci svegliamo.

Una domanda sorge spontanea. I sogni hanno un significato particolare o no?

Molti studiosi sostengono che tali manifestazioni abbiano un senso. Sognare di perdere i capelli può essere un messaggio importante secondo tale ottica.

Altri, invece, credono che le immagini oniriche siano del tutto casuali.

Può sembrare fantascientifico e surreale, ma con questa tecnologia i nostri sogni si possono proiettare sul grande schermo come al cinema

Certo, non è proprio realtà. Non è ancora possibile proiettare le immagini create dalla nostra mente su uno schermo. Tuttavia nel 2021 questa affermazione non è completamente folle.

Esistono svariati studi sulla fase R.E.M. e sul sogno. Numerose teorie cercano di spiegare questo vero e proprio mistero. Alcuni studi avveniristici, però, cercano di fare di più. Dall’Università di Kyoto arrivano delle ricerche davvero impressionanti.

Il professor Kamitani e il suo team provano a ricostruire le immagini mentali e a proiettarle come un film. Il procedimento non è molto semplice. Lo si fa tramite una risonanza magnetica insieme ad un algoritmo di deep learning. Registrando le onde cerebrali e il funzionamento del cervello, un giorno si potrebbe arrivare a proiettare i nostri sogni sul grande schermo. Il regista non sarà Quentin Tarantino o Martin Scorsese. Sarà ciascuno di noi. I risultati sono abbastanza incoraggianti.