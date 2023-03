Il profumo femminile più sensuale lo indossa Belén Rodriguez e fa impazzire gli uomini, ecco quale comprare!

Il profumo è un’arma di seduzione e un modo per far una buona impressione tra la gente. Ma quale scegliere tra i tanti disponibili sul mercato? Uno che certamente piace agli uomini è quello usato dalla showgirl Belén Rodriguez. Sai come si chiama? Ecco qual è e perché dovresti provarlo anche tu.

Qualche goccia di profumo può rendere più attraenti e persino più sicuri di sé. Pensa che una diva del calibro di Marylin Monroe lo metteva anche alla sera, prima di andare a letto. Ma hai mai valutato qual è la fragranza perfetta per te? Noi ti proponiamo quella che usa la modella e conduttrice argentina Belén Rodriguez. È tra le più buone e persistenti e ti regalerà un freschissimo aroma per tutta la giornata.

Non sbagliarti, il profumo femminile più sensuale lo indossa Belén Rodriguez

Anche le star hanno la loro fragranza preferita. Quella di cui non possono fare a meno e con cui si fanno immortalare in più occasioni. Se segui sui social network Belén Rodriguez, saprai che di recente ha postato una foto in cui si faceva ritrarre con una boccetta di profumo firmato. Si tratta di Gucci Bloom, lanciato sul mercato dall’ormai ex direttore creativo della casa italiana Alessandro Michele.

Tuttavia, non sembra l’unico aroma che ha fatto colpo sull’argentina. Dal profilo Instagram, infatti, la Rodriguez sembra aver sfoggiato anche il Photo/Genics + Co No. 4 Betel Room Spray. Sarebbe uno spray profumato per ambienti tra le cui note spiccano lavanda, gelsomino e cipresso.

Le caratteristiche del profumo firmato Gucci

Il profumo femminile più sensuale lo indossa Belén Rodriguez ed è Gucci Bloom. Questa fragranza si presenta in diverse tipologie, ma noi ci soffermeremo su quella base. Una volta spruzzato, sprigiona un aroma floreale che risveglia i sensi e si presenta all’olfatto in modo intenso. Ai sentori di gelsomino e tuberosa si fondono le note cipriate del Rangoon Creeper, una graziosa pianta orientale dai fiori rosa e rossi.

Michele lo avrebbe immaginato come un’essenza sofisticata, in grado di trasportare con la mente fino a un rigogliosissimo giardino in fiore. Un profumo che non lascia certo indifferenti e che potrebbe dare un vero tocco di classe al nostro look.

Per capire se un profumo è originale fai attenzione a questi dettagli

La contraffazione in campo cosmetico è piuttosto frequente e raggira gli acquirenti che si fanno trovare impreparati. Il danno che si subisce, purtroppo, potrebbe non interessare solo i soldi ma anche la salute. Infatti, alcuni prodotti fasulli potrebbero contenere sostanze pericolose che causano danni seri. Per capire se un profumo è originale, potresti iniziare dall’involucro esterno. Controlla che la confezione sia integra e sigillata; di solito c’è una pellicola di plastica che la protegge.

Tra le informazioni riportate dovranno risultare nome del produttore, ingredienti e codice del prodotto. Occhio anche al prezzo, che non potrà variare molto da quello originale. In generale, cerca di acquistare sempre da rivenditori riconosciuti che specifichino online i metodi di pagamento e i dati dell’azienda.