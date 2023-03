Meglio luce calda o fredda in giardino? La risposta sull’illuminazione migliore per l’esterno della casa

La luce in giardino è una componente importante che ha una sua funzione. Hai mai pensato se sia meglio quella calda o fredda? Scopri la risposta e i consigli per rendere unico il tuo spazio verde.

Adesso che la primavera è alle porte avrai iniziato a pensare a come trascorrere le giornate in giardino. Forse avrai notato che l’illuminazione non dà quell’effetto che speravi e avrai deciso perciò di metterci mano. In effetti, molto dipende dalla disposizione dell’impianto, ma anche dalla sua tipologia. Oggi risponderemo a un quesito ricorrente tra gli amanti degli spazi esterni: meglio luce calda o fredda in giardino? Guarda cosa consigliano gli esperti del settore.

Cosa mettere fuori?

Hai già un’idea di quali luci esporre fuori casa? Ecco qualche suggerimento. In generale, le lampade da esterno sono molto funzionali e rendono più sicuro tutto l’ambiente. Puoi installarle anche sul terrazzo, lungo il vialetto o vicino al cancello. Per esempio, i proiettori mobili sono pratici per illuminare punti specifici, poiché si possono direzionare. I lampioni, invece, sono una soluzione classica per fare luce in tutto l’ambiente. Belle e stilose sono poi le appliques, che puoi mettere su tettoie o muretti senza che intralcino il tuo cammino. Infine, per le scale puoi orientarti tra sistemi di illuminazione a gradini, a parete o del corrimano.

Ricorda che se hai dei dubbi o vuoi lasciare il compito a qualcun altro, puoi rivolgerti ai light designer. Con la loro competenza ti indicheranno il modo migliore per convertire il tuo giardino in un’opera d’arte.

Ma alla fine, è meglio luce calda o fredda in giardino?

Se ti stai ancora chiedendo quale luce sia preferibile fuori casa, sappi che la risposta si basa sulle tue esigenze. Se hai intenzione di trasformare il giardino in uno spazio dedicato alle serate in compagnia, dovresti puntare sulla luce calda. Le lampadine a incandescenza o quelle a LED con la giusta temperatura di colore sono perfette per rendere più accogliente l’ambiente.

Invece, nel caso volessi mettere in risalto la bellezza delle piante e degli elementi decorativi, la luce fredda potrebbe rivelarsi ideale. Scegli modelli eleganti come delle sfere luminose per trasformare il giardino in un autentico museo a cielo aperto.

Quali sono i costi da sostenere?

Per posizionare le luci in giardino ti consigliamo di rivolgerti ai professionisti del mestiere. Ovviamente il tutto avrà dei costi, che varieranno in base al tipo di lavoro da svolgere. In generale, possiamo quantificare le spese medie a cui potresti andare incontro in questo modo: