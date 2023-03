4 salumi straordinari con poche calorie e pochi grassi. Ecco i migliori per rimanere in forma mangiando con gusto

Ci hanno sempre insegnato che i salumi sono alimenti molto grassi e calorici. Non è del tutto vero. Ce ne sono alcuni che si possono mangiare anche a dieta. Naturalmente non dobbiamo esagerare con le porzioni. Vediamo di quali salumi si tratta.

Mancano solo pochi mesi all’arrivo dell’estate e alla tanto temuta prova costume. Molti di noi stanno già correndo ai ripari cercando di praticare più attività fisica e mangiando alimenti più sani.

Una dieta bilanciata è fondamentale non solo per rimanere in forma ma anche per proteggere il corpo da alcune pericolose malattie.

I salumi italiani

Ma alcune volte capita, che il lavoro e gli impegni famigliari, non ci permettano di preparare un pasto completo. Così dobbiamo accontentarci di un’ insalata, di una frittata preparata velocemente oppure di un panino con qualche fetta di prosciutto o salame. Ecco gli affettati alcune volte ci salvano il pranzo o la cena.

La qualità dei salumi italiani è riconosciuta in tutto il Mondo. La lavorazione della carne e la produzione dei salumi è il fiore all’occhiello della nostra economia.

Buoni, profumati ma anche calorici e con un elevata percentuale di grasso e sale. I salumi dovrebbero essere consumati con moderazione, perché potrebbero provocare problemi al cuore, ma anche ipertensione, colesterolo alto, ecc.

4 salumi straordinari con poche calorie e pochi grassi

Questi alimenti, di solito non sono indicati per chi segue una dieta controllata. Ma sai che ci sono dei salumi più leggeri? Vediamo di quali prodotti si tratta.

La bresaola, come da tradizione, si prepara nelle regioni del Nord Italia. È uno dei salumi più magri e digeribili, con le sue 152 calorie ogni 100 g. Avrebbe delle importanti proprietà antiossidanti e la presenza del fosforo sarebbe importante per le ossa e i denti. Grazie ad alcuni preziosi elementi potrebbe essere utile al buon funzionamento del metabolismo.

Tra i salumi più magri troviamo anche il prosciutto cotto. È un grande classico della cucina italiana e si ottiene dalla coscia del suino. Ha il tipico colore rosa e una bordatura sottile di grasso. Con il suo sapore delicato piace molto anche ai bambini. Un alimento completo con una buona dose di ferro, fosforo, potassio e vitamine del gruppo B.

Prosciutto crudo e fesa di tacchino

Il prosciutto crudo è leggermente meno magro degli altri 2 salumi appena descritti. Le calorie dipendono dal tipo di prosciutto acquistato. Ad esempio, quello di Parma avrebbe circa 269 calorie ogni 100 g, mentre quello di montagna ne contiene 303. Anche questo alimento è un’ottima fonte di proteine e minerali.

La fesa di tacchino, invece, è un salume che si ricava dal petto dell’animale. Ha un sapore molto delicato ed è facilmente digeribile. Apporterebbe circa 110 calorie ogni 100 g. Anche questo salume sarebbe ricco di minerali e vitamine del gruppo B.

Ecco, quindi, 4 salumi straordinari con poche calorie e pochi grassi. Sebbene questi prodotti siano magri, facciamo attenzione all’elevata presenza del sodio. Naturalmente non esageriamo con le porzioni. Sarebbe indicato consumarli una volta a settimana.