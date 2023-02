Ecco come avere un profilo Instagram pazzesco che ti renderà riconoscibile e favoloso

Se vuoi essere seguitissimo su Instagram e senza riconoscibile, non c’è bisogno di pubblicare foto ogni giorno. Tutto ciò che dovrai fare sarà seguire questi consigli semplicissimi.

Instagram fa ormai parte della vita di tutti noi. Sono rimasti in pochi, infatti, a non essere iscritti su questo social. Si tratta di una piattaforma in cui si può davvero condividere di tutto. Foto, video, frasi e pensieri sono sempre all’ordine del giorno. E forse proprio per questo Instagram piace tanto a molte persone. Ma non tutti sanno come sfruttarlo al meglio. E se vuoi rendere il tuo profilo invidiabile e riconoscibile, ecco cosa devi fare.

Ecco come avere un profilo Instagram perfetto, con foto e video coerenti e belle da vedere

I seguaci su Instagram sono tra gli aspetti più importanti. E possiamo averne sempre di più tramite i post e le storie che pubblichiamo. Ma questo non basta. La cosa più importante, infatti, è avere un profilo riconoscibile, che sia coerente e che ci dia un’identità precisa. E se anche tu vuoi raggiungere questo obiettivo, non ti preoccupare. Infatti, ti basterà seguire dei consigli semplici e precisi per avere un feed davvero perfetto che tutti ti invidieranno. Vediamo quindi i passaggi che dovrai seguire per poter avere uno dei profili più interessanti presenti sulla piattaforma Instagram.

Sono proprio questi gli aspetti da curare per avere un feed di Instagram interessante e coerente

Il feed di Instagram può essere complicato da creare. In particolar modo, dovrai concentrarti su coerenza e identità. Quindi, in primis, cerca di capire cosa vuoi comunicare. Concentrati sugli aspetti della tua vita o sugli argomenti che vuoi trattare. E non esagerare. Pubblicane 2 o 3 sempre, così da far capire all’utente di cosa tratti. Ora, cerca anche di capire il tuo stile. Pensa se vuoi che il tuo feed sia vintage, allegro, spumeggiante o malinconico. Non avere paura di prendere spunto dagli influencer. Senza copiare, prendere ispirazione non è un reato!

Ecco come avere un profilo su Instagram coerente riconoscibile e con un’identità ben precisa

Ora, passiamo al feed in senso concreto. Per prima cosa, dovrai pensare al colore. Infatti, i tuoi post dovranno essere simili per le tonalità. Quindi, scegli una tonalità da riproporre, così da rendere coerente il tuo feed a livello di visuale. E ora, cerca di capire la sequenza dei post. In questo caso, potrai aiutarti con delle applicazioni che ti potranno far vedere l’anteprima del tuo profilo. Quindi, potrai fare per esempio una sequenza simile: foto, frase, foto. O ancora: video, info grafica, video etc. Dunque, ecco come avere un profilo Instagram davvero eccellente.