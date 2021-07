I piatti romani li conosciamo ormai molto bene. Vengono infatti da tutta Italia ad assaggiare questi piatti tipici.

Ormai ovunque riescono a cucinare buoni spaghetti all’amatriciana, alla carbonara o cacio e pepe.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ma come si mangiano a Roma, da nessuna parte.

Diciamoci la verità, questi primi piatti riescono a mettere d’accordo un po’ tutti, sia grandi che piccini.

C’è chi fa parte del team amatriciana e chi invece preferisce di gran lunga una bella carbonara.

A prescindere dalla specialità che preferiamo, non riusciremmo mai a dire no ad uno di questi primi piatti mozzafiato.

Il piatto romano più famoso con un protagonista che non abbiamo mai considerato

In questo articolo però vogliamo parlare di una ricetta diversa. Una ricetta che prende spunto quasi del tutto da uno di questi piatti romani. Prende spunto ma cambia totalmente il protagonista per non farci annoiare mai.

Stiamo parlando perciò del piatto romano più famoso con un protagonista che non abbiamo mai considerato. Vale a dire le polpette alla carbonara.

Siamo abituati da sempre a pensare al sugo della carbonara associato alla pasta, che siano essi spaghetti o rigatoni.

In questo caso, questo primo piatto romano diventa quasi un secondo. Un secondo sfizioso al quale comunque faremo fatica a rinunciare.

Le polpette alla carbonara

Per polpette si intendono le polpette di carne. Possiamo decidere di utilizzare quelle di pollo o anche quelle di carne rossa.

Questo protagonista viene perciò cucinato sulla piastra o in padella e poi unito alla nostra salsa romana tanto amata.

Come molti sanno, per ottenere una carbonara come si deve abbiamo bisogno dei tuorli d’uovo. Stiamo parlando perciò solo del rosso, quindi dell’interno. Non facciamo mai l’errore di utilizzare anche l’albume che è la parte esterna dell’uovo.

Utilizzeremo poi il pecorino grattugiato, uno dei formaggi più usati a Roma e infine il guanciale, da non confondere mai con la pancetta.

È molto semplice realizzare questo piatto che farà impazzire tutti i nostri ospiti.

Una volta ottenuta la nostra salsa alla carbonara potremo condire le nostre polpette immergendole totalmente.

Questo piatto non solo sarà da leccarsi i baffi, ma sarà anche impossibile da non fotografare e imitare.