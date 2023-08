La Borsa italiana si sta comportando molto bene ed è una delle migliori da inizio anno a livello mondiale con un rialzo di oltre il 20%. In questo contesto le azioni Diasorin stanno perdendo circa il 30%. Una sotto performance incredibile che, però, potrebbe non essere una cosa brutta. Infatti, il peggior titolo da inizio anno potrebbe rappresentare un’occasione di acquisto molto interessante. Prima di capire se dal punto del grafico ci potrebbero essere le condizioni per un investimento di medio/lungo periodo, vediamo cosa ci dicono i principali indicatori attraverso i quali valutare se le azioni Diasorin sono sopravvalutate o sottovalutate. Inoltre, andremo a vedere quali sono le indicazioni che arrivano dagli analisti.

La valutazione e i fondamentali di Diasorin

Incominciamo guardando agli indicatori più noti come il rapporto prezzo su utili e il rapporto prezzo su fatturato per valutazione l’eventuale sopravvalutazione/sottovalutazione del titolo. Come si vede dal grafico entrambi gli indicatori indicano una forte sopravvalutazione visto che valgono, rispettivamente, 22,38 e 3,65.

La forte sopravvalutazione è confermata anche dal Tobin ratio che è decisamente superiore a 1.

Dal punto di vista dei fondamentali, poi, la situazione è abbastanza controversa. Da un lato, infatti, abbiamo il quality ratio che è molto inferiore a 1. Le aziende con un basso indice di qualità tendono a non disporre di una grande quantità di profitti lordi per pagare i costi di marketing e di ricerca e sviluppo. In teoria non sono ben posizionate per investire nel proprio futuro. Dall’altro l’indice Sloan mostra che gli utili della società sono buona qualità. Ovvero, sono sostenibili anche in futuro.

C’è, poi, un altro aspetto che potrebbe avere contribuito al declino delle quotazioni di Diasorin. Negli ultimi anni, infatti, il rapporto tra debito e fatturato è andato inesorabilmente aumentando.

Le raccomandazioni degli analisti

Il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di circa il 15%, mentre le raccomandazioni degli analisti sono neutrali.

Le indicazioni dell’analisi grafica

Al momento la tendenza in corso è ribassista, ma per il peggior titolo da inizio anno non si sono ancora create le condizioni per un acquisto di lungo periodo che potrebbe scattare in area 60 €.

