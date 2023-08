I dati non hanno convinto i mercati e NEXI crolla dopo i dati della semestrale. Cosa potrebbe accadere adesso al titolo?

I punti di forza e di debolezza del titolo

Secondo gli analisti le prospettive sugli utili di NEXI per i prossimi esercizi sono molto buone e costituiscono un’importante risorsa per il futuro del titolo. Anche il rapporto EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Siamo, quindi, in presenza di una società dall’elevata redditività.

Il prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l’azione come relativamente economica.

Il giudizio degli analisti, poi, è molto buono. La maggior parte di essi, infatti, raccomanda Buy o Overweight sul titolo. La differenza tra il prezzo corrente e il prezzo obiettivo medio è abbastanza significativa. Al momento, infatti, le azioni NEXI risultano essere sottovalutate di oltre il 45%. È interessante notare che, anche nello scenario peggiore, le quotazioni risultano essere sottovalutate di oltre il 15%

Dal verso opposto, uno dei principali punti deboli del gruppo è la sua situazione finanziaria che è molto peggiore non solo della media del settore di riferimento, ma anche della media dell’intero listino italiano.

Con un valore aziendale stimato di 2 volte il fatturato dell’esercizio in corso, la società sembra avere una forte valorizzazione. Anche il rapporto tra il prezzo e gli utili di NEXI mostra una forte sopravvalutazione. Con un rapporto prezzo/utili per il 2023 di 77,65 volte il risultato, la società opera a livelli di multipli relativamente elevati.

NEXI crolla dopo i dati della semestrale, dove potrebbe essere diretta? Le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni NEXI (MIL:NEXI) hanno chiuso la seduta del 1 agosto a quota 7,328 €, in ribasso del 6,93% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Era da circa un anno che non si vedeva un ribasso così importante su NEXI. La tendenza in corso è ribassista e punta verso il punto di inversione in area 6,994 €. Da notare che questo livello già in passato aveva frenato la discesa del titolo, per cui sarà molto importante vedere cosa accadrà. La sua rottura, poi, potrebbe favorire un’ulteriore accelerazione ribassista con probabile obiettivo in area 6,526 €.

Articoli che potrebbero essere d’interesse

In attesa della semestrale Telecom Italia ottiene la migliore performance del Ftse Mib

Si può comprare casa con 50.000 euro in questa splendida città, abitarla e ricavarne un reddito?