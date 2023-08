I nostri oscillatori previsionali continuano a proiettare un immente top rilevante per il 4 agosto. Scadrà un importante setup annuale, e nel 90% dei casi queste date calcolate con i nostri metodi proprietari hanno intercettato minimi/massimi assoluti/relativi. Sarà così anche stavolta? La statistica è a favore, ma ricordiamo che 90% non è 100%, e che anche il 10% può cambiare le sorti di un evento. Wall Street alla resa dei conti: il setup è vicino. Ci sarà inversione di tendenza fino al mese di settembre oppure inzierà una fase laterale ribassista. Oppure il rialzo continuerà forte?

Ipercomprato

Da diverse settimane, il Vix sembrerebbe, secondo alcuni addetti ai lavori, aver generato un segnale di top annuale per i mercati azionari. Frattanto la salita degli stessi è continuata, nonostante il segnale della volatilità. Come regolarsi? Quando ci sarà un’inversione ribassista? L’ipercomprato accumulato da diverse settimane inizierà ora a farsi sentire dai prezzi? Non è detto. Cosa guardare quindi? I prezzi, e se formeranno o meno degli swing ribassisti. Il Lettore deve sapere che è davvero semplice analizzare i mercati, basta un buon indicatore di tendenza, e non mettersi mai contro ad esso.

Wall Street alla resa dei conti: il setup del 4 agosto è vicino. I livelli da monitorare

La seduta di contrattazione del 31 luglio si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

35.459,29

Nasdaq C.

14.316,66

S&P500

4.582,23.

Il mese di agosto è atteso con minimi e massimi crescenti, ma secondo i nostri calcoli, i massimi verrano segnati a inizio mese, mentre i minimi a fine mese.

Ecco le date di setup importanti per questo mese,

4 agosto, setup annuale, poi 7,9,17,28 e 30.

Quali sono i livelli che se rotti al ribasso potrebbero far iniziare un ribasso dei mercati americani?

Chiusure giornaliere inferiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

35.216

Nasdaq C.

14.006

S&P500

4.528.

Sono giorni importanti questi.

