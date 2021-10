Forse non tutti ci pensano, ma gli alimenti che scegliamo di comprare hanno un fortissimo impatto sulla nostra salute. E proprio per questo, sarebbe ideale iniziare a conoscere la composizione dei cibi che scegliamo di mettere in tavola e provare a capire, con l’aiuto di un esperto, le proprietà e i benefici per il nostro organismo. Per facilitare il lavoro, avevamo già sottolineato le caratteristiche positive di alcuni alimenti. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo indicato un cibo ideale per la pelle e per contrastare la glicemia alta. Oppure, qui ne abbiamo evidenziato un secondo che potrebbe risultare vincente per tenere sotto controllo il colesterolo.

Aiutiamo la salute cardiovascolare con un frutto gustosissimo ricco di vitamine e potassio

Tra gli alimenti che potremmo scegliere, oggi ne troviamo uno in particolare che sicuramente renderà felici molti di noi. Stiamo parlando della pesca nettarina. Per chi non la conoscesse nel dettaglio, è un frutto molto simile alla più comune pesca, probabilmente originario della Cina. Ciò che interessa di questo alimento è soprattutto la presenza di alcune sostanze che sicuramente potrebbero rivelarsi positive per il nostro organismo. Basti citare, per esempio, la presenza di vitamina C ed E, senza dimenticarsi anche la vitamina K e la A. Inoltre, questo frutto presenta anche una concentrazione interessante di calcio, di fosforo e di ferro. Per non parlare, poi, di magnesio e potassio, tutte sostanze importanti per la nostra salute.

Ecco alcuni benefici che sicuramente richiameranno la nostra attenzione

Sono gli esperti a sottolinearne in particolare alcune interessanti proprietà della nettarina. In primis, possiamo notare l’apporto di potassio già menzionato in precedenza. In questo caso, alcuni di noi sono già consapevoli che questa sostanza può aiutare la salute cardiovascolare, proteggendola perché capace di controllare la nostra frequenza cardiaca. Inoltre, potremo notare anche un aiuto notevole dato al nostro corpo per la produzione dei globuli rossi grazie alla presenza delle vitamine cosiddette del gruppo B. E ultimo in questa lista, ma non per importanza, il potassio potrebbe aiutarci anche a controllare la pressione del sangue.

Dunque, aiutiamo la salute cardiovascolare con un frutto gustosissimo ricco di vitamine e potassio. Ovviamente, bisogna sottolineare alcuni punti fondamentali prima della chiusura di questo articolo. Infatti, abbiamo riportato alcuni pareri di esperti del settore e quindi i benefici di questo frutto sono palesi agli occhi di tutto. In questo caso, però, non è sufficiente. Infatti, prima di inserire qualsiasi alimento (e non solo la nettarina) nella nostra dieta, dovremmo consultare il nostro medico di fiducia. Quest’ultimo conosce alla perfezione il nostro stato di salute e potrà dirci se sia il caso di iniziare a consumare questo alimento oppure no. Infatti, questi dati non possono in alcun modo sostituirsi a un parere medico basato su conoscenza, analisi e visite.

