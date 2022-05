Si avvicina finalmente il periodo delle vacanze e sono tanti gli italiani che cominciano a programmare dove trascorrere le tanto meritate ferie. Tuttavia non per tutti è semplice affrontare i costi di una vacanza con tutti gli agi, ma fortunatamente esistono tantissimi posti meravigliosi ed economici. Si pensi ad esempio a Siracusa, meravigliosa città italiana amata da giovani e stranieri anche per la movida e il mare splendido a poco prezzo. Ma per chi ama l’estero senza andare troppo lontano, con pochi soldi potrà trascorrere una vacanza da ricchi in un posto a pochi passi dall’Italia.

Questa località è un’ottima alternativa alla Spagna e alla Grecia sicuramente più costose, piena di giovani, vita mondana e ottimi servizi a basso costo. Si tratta di Varna, in Bulgaria, battezzata coma la perla del Mar Nero ideale per famiglie, giovani e pensionati. Il clima è mite infatti il caldo estivo non diventa mai insopportabile. Inoltre, il mare basso e sempre calmo è perfetto per famiglie con bambini.

Varna è uno dei Porti principali della Bulgaria nonché uno dei più importanti centri storici dell’area balcanica. Fondata dai greci, ha origini antichissime ed infatti è ricca di monumenti e posti da visitare. È famosa per le Necropoli di Calcolitico dove gli archeologi scoprirono il più antico tesoro in oro del mondo, il cosiddetto oro di Varna. Inoltre sono ben conservate le terme che rappresentano il maggior sito archeologico romano della Bulgaria.

Il paradiso per pensionati giovani e vacanzieri è questa città poco conosciuta e con un costo della vita veramente basso

Varna, oltre alle bellezze storiche, ha anche bellissime spiagge dal mare cristallino con resort e strutture ricettive che offrono servizi elevati a prezzi contenuti. Le spiagge sono ampie e ben attrezzate. Una volta lì non potrà non recarsi presso la Spiaggia Sabbie d’Oro, ovvero Golden Sands, situata a circa 17 Km dal centro, lunga 3,5 Km e larga quasi fino a 100 metri. La spiaggia presenta numerose strutture alberghiere ed è molto attrezzata, dotata di stabilimenti balneari dove possono noleggiarsi lettini e ombrelloni. Per quanto riguarda la movida, Varna è una città frequentata dai turisti e dai giovani del posto piena di locali alla moda dai prezzi peraltro accessibili.

Peraltro secondo un’indagine Eurostat Statistic Explained 2020 sui livelli comparativi dei prezzi dei beni di consumo e servizi, la Bulgaria è risultata la meno costosa per bevande alcoliche, tabacco e calzature. Il costo della vita molto basso e la bellezza di questa città la rendono il paradiso per pensionati, giovani e vacanzieri. Chi sta progettando una vacanza senza spendere molto o chi ha intenzione di mollare tutto e andare via questa città potrebbe essere un luogo ideale. Se amiamo invece paesaggi più freschi, questo fiabesco borgo medievale è perfetto per fuggire dal caldo.

Approfondimento

Acqua cristallina, sabbia bianca e paesaggio mozzafiato non sono ai Caraibi ma in questo paese facilmente raggiungibile senza aspettare agosto