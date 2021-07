Con l’aumentare delle temperature e dell’afa, aumenta anche il desiderio di ritrovarsi in mezzo al verde e al fresco tipico dei paesi nordici. Soprattutto per chi non è molto amante del mare, fuggire dal caldo e rifugiarsi in montagna, in questo periodo dell’anno, è davvero un toccasana. Se si decide di rimanere in Italia, si può visitare l’incantevole Valle del Mis e il suo omonimo lago. Proprio come consigliato nell’articolo “Questo lago pluripremiato è ancora poco conosciuto nonostante cascate e piscine naturali mozzafiato”. Ma se si ha voglia di partire oltre i confini, questo fiabesco borgo medievale è perfetto per fuggire dal caldo e rilassare mente e cuore.

Quest’oggi, infatti, i consulenti di ProiezionidiBorsa descriveranno le meraviglie di un caratteristico borgo medievale immerso nella valle incantata della Mosella, in Germania. Si tratta della splendida cittadina di Cochem, una delle più caratteristiche della Renania-Palatinato. Questa cittadina è bellissima sia d’estate, quando la natura rende i suoi vigneti più rigogliosi, sia d’inverno, quando sembra diventare il paese di Babbo Natale.

A primo impatto, varcata la porta principale della città, sembra di stare in un villaggio incantato, con case a graticcio e tetti a punta. Passeggiare tra le stradine del borgo e perdersi tra le sue caratteristiche locande, bevendo il famoso Riesling, sarà come stare in un luogo senza tempo.

Una volta giunti a Cochem, poi, è assolutamente d’obbligo da visitare il suo fiabesco castello voluto dal Sacro Romano Impero, che domina l’intera cittadina. Questo castello cadde in rovina verso la fine del 1600 a causa di un incendio. Ma intorno alla seconda metà del 1800, fu acquistato da un importante uomo d’affari del tempo, per farne la sua residenza estiva. Dal 1978, è diventato di proprietà della città di Cochem ed è un centro di attrazione di numerosi turisti.

Altro motivo, ma non ultimo, per cui vale la pena visitare questa incredibile cittadina è la valle della Mosella. Se un tempo era una famosa rete commerciale per il suo fiume, oggi è il distretto più importante per la produzione del Riesling della Mosella.

