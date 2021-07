Le tendenze cambiano di stagione in stagione, a volte cambiano anche più volte all’interno della stessa. C’è sempre una ragione specifica per cui una cosa va o non va di moda. Solitamente ha a che fare con l’influenza di personaggi famosi che indossano una cosa piuttosto che un’altra. Questo vale non solo per l’industria dell’abbigliamento, ma anche per il mondo beauty. Gli smalti in particolare sono un elemento che cambia tendenza molto rapidamente. Oggi andremo a vedere qual è il nuovo trend di colore delle unghie da scegliere per l’estate 2021.

Lilla

L’estate 2021 è l’estate dei colori pastello. Azzurro, giallo, rosa, verde, tutto è lecito purché sia pastello. Quest’anno si prediligono i colori freddi e chiari dunque anche nelle unghie dovremo rispettare questa tendenza. Il lilla è il colore del 2021, da utilizzare in tutte le sue declinazioni di glicine che virano sull’azzurro o sul rosa. È un colore amatissimo da tutte le età proprio per la sua estrema versatilità. Mantiene inoltre una certa sobrietà senza essere troppo monotono o noioso e ciò fa sì che venga scelto da tantissime persone.

Il nuovo trend di colore delle unghie da scegliere per l’estate 2021

Il lilla è un colore freddo e pastello di natura. È un colore portabile da tutti, fa contrasto sulle carnagioni scure e risalta sulle carnagioni chiare. Che sia unghia piena o solo una french manicure color lilla, questo colore delicato ma allo stesso tempo particolare può far contenti tutti. Lo si può trovare sia lucido che opaco, rispondendo alle tante esigenze di chi lo vuole in un modo piuttosto che in un altro. È perfetto se abbinato ad altri colori pastello come l’azzurro e/o il giallo.

Come metterlo

Le tendenze mani non riguardano solo il colore dello smalto ma anche la forma delle unghie. Quest’anno è di tendenza un’unghia corta e pulita. Forme tondeggianti che contribuiscono a dare un senso di semplicità e di delicatezza alla nostra mano. Chi non ama le unghie corte può preferire una forma comunque tondeggiante ma allungata, in modo da mantenere una certa naturalezza e allo stesso tempo ingrandire l’unghia e la mano.