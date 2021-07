Le retine della frutta sono molto comuni nelle nostre case. Infatti, con il caldo che ormai incombe sulle nostre giornate, tutti stiamo consumando di più questo tipo di alimento. Rinfrescante e rigenerante, la frutta ci dà la carica giusta per affrontare la giornata. Ma cosa fare della retina che la contiene? Molti tendono a metterla nella spazzatura, ma non sanno che può essere utilizzata in tantissimi modi. Nel nostro precedente articolo “Non gettare mai via le retine della frutta e della verdura, perché hanno un riutilizzo più che geniale” avevamo già indicato un’idea di riciclo, e oggi vogliamo proporne un’altra davvero sorprendente.

Non getteremo più le retine della frutta ora che conosciamo questo straordinario riutilizzo

La nostra retina della frutta può diventare una fantastica borsetta per i più piccoli. Infatti, con poche e semplici mosse, potremo fare un regalo ai più piccoli con cui, per esempio, potranno raccogliere delle conchiglie in spiaggia! Realizzare questo progetto sarà davvero più facile del previsto e noi potremo ritenerci soddisfatti. Infatti, non solo avremo messo a frutto la nostra creatività per fare un regalo originale a un bambino, ma avremo anche aiutato l’ambiente riciclando! Dunque, vediamo come dar vita a questa piccola borsa seguendo questi chiari consigli.

Ecco come realizzare una graziosa e simpatica borsetta per i più piccoli da una retina della frutta

Per prima cosa svuotiamo la rete di qualsiasi residuo di frutta. Poi, in un secondo momento, tagliamo via anche la parte in plastica, dove solitamente viene incollata l’etichetta. In questo modo, avremo solo la rete sul nostro tavolo da lavoro. Ricopriamo i lati aperti con delle strisce di fettuccia, in modo tale da seguire il contorno della nostra borsa. E ora, attacchiamo una seconda fettuccia sulla parte superiore, per creare un manico con cui poterla trasportare.

Dunque, ora davvero è certo. Non getteremo più le retine della frutta ora che conosciamo questo straordinario riutilizzo!