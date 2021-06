Nel 2017 erano lunghi con le trecce, nel 2018 era il famoso pixie cut, nel 2019 era il long bob, ogni anno ha il suo taglio prediletto. Il 2021 ha portato con sé un’ondata di preoccupazione e incertezza sul futuro. Però ha anche ridato la voglia di vivere e di andare avanti, in una forma di semi-ribellione. E il taglio in tendenza dell’estate 2021 lo dimostra appieno.

È questo il nuovissimo meraviglioso taglio di capelli dell’estate 2021 che sta spopolando tra le star

Stiamo parlando del taglio Mullet. Questo taglio di capelli tipico degli anni ’80 è stato portato alla ribalta da David Bowie e successivamente riproposto in tantissime varianti per ogni tipo di capello. Un taglio originale e di carattere che è stato definito recentemente genderless proprio per la sua elevata adattabilità ad ogni tipo di viso e di capello.

Si tratta di un taglio di capelli molto scalato e sfilacciato. La sua caratteristica principale è quella di essere corto nella parte superiore e lungo nella parte inferiore, a coprire almeno il collo. Molto spesso si utilizza con la frangia, che può essere dritta o scalata, oppure con i ciuffi di lato o in mezzo.

Si può creare con tutti i tipi di capelli, lisci o ricci. Sta bene a tutti i tipi di viso (con qualche accortezza) anche se il viso ideale che porta questo taglio con naturalezza è quello rettangolare. È un taglio di capelli molto grintoso, in grado di dare intensità e personalità a chi lo porta. Per questo il mullet è nuovissimo meraviglioso taglio di capelli dell’estate 2021 che sta spopolando tra le star.

Non è adatto a chi non ama sentirsi osservato o a coloro a cui non piace stare al centro dell’attenzione. Il mullet è una dichiarazione di forza e carattere, un inno all’originalità che non passerà mai inosservato.

