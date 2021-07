Fare dolci è la passione di molti e si può trasformare in una vera e propria arte. Il piacere, poi, è doppio: avremo sia la soddisfazione di veder realizzata la nostra ricetta che la fortuna di poterla gustare. La buona riuscita non è però sempre scontata. Anzi ci vuole impegno ed esperienza per un risultato ottimale. Per non parlare degli ingredienti: bisogna saper scegliere quelli più adatti e rispettare le giuste dosi.

Il rischio è quello di ritrovarsi con un dolce molto diverso da quello in foto, che non può lasciare un granché soddisfatti. Uno dei problemi principali di tutti gli aspiranti pasticceri è quello di sfornare un dolce che non abbia la giusta consistenza. E che di conseguenza non lascia una buona sensazione al palato.

In realtà si può ovviare al problema inserendo nella ricetta un unico ma determinante prodotto, forse ancora poco conosciuto.

Le regole generali

Molti di noi sapranno certamente che anche ai fornelli vi sono delle regole da rispettare per la buona riuscita di un dolce. Ecco alcuni consigli per non fallire:

gli ingredienti non si dovrebbero mai utilizzare freddi del frigo: aspettiamo che raggiungano la temperatura ambiente prima di lavorarli;

polveri come fecola di patate, farina o lievito vanno sempre setacciate e versate poco alla volta nelle uova;

cerchiamo di resistere alla tentazione di aprire il forno per controllare la cottura del dolce, almeno per la prima mezz’ora, o rischieremo di sgonfiarlo.

Per dolci squisiti e soffici come nuvole è questo l’ingrediente immancabile in cucina

Fatte le giuste premesse, ecco svelato l’ingrediente misterioso che garantirà la giusta morbidezza al dolce. Si tratta del latticello, che non è altro che il prodotto utilizzato per trasformare la panna in burro. Per dolci squisiti e soffici come nuvole è questo l’ingrediente immancabile in cucina. Nonostante non si trovi spesso al supermercato si può reperire facilmente online, oppure lo si può fare in casa. Per la versione casalinga si trovano moltissime ricette su internet e realizzarlo è davvero semplice.

La peculiarità del latticello è la sua ricchezza di fermenti lattici. Perciò, oltre ad ammorbidire i dolci, li farà restare umidi all’interno e permetterà una conservazione più lunga e duratura. Per utilizzarlo basterà sostituirlo al latte nella preparazione di torte, muffin o pancakes.