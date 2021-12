Ci sono tantissimi film tra cui possiamo scegliere sulle piattaforme streaming, che ci possono garantire ore di intrattenimento di qualità.

È importante, però, scegliere bene e non sempre è facile orientarsi in mezzo a così tanti bei titoli. Oggi proviamo a dare una mano, consigliando un lungometraggio apprezzatissimo da pubblico e critica. Ecco, infatti, il nuovo spettacolare film su Netflix che ci sconvolgerà e ci terrà incollati al divano.

Il celebre personaggio

In questi ultimi anni vanno molto forte i film dedicati ai supereroi. Gli Avengers, Spider-Man, Batman e tanti altri hanno ormai conquistato i cinema e le piattaforme streaming. Il film che vediamo oggi, però, fa qualcosa di originale: non si concentra sugli eroi, bensì su un cattivo terribile.

Stiamo parlando di “Joker”, film del 2019 diretto dal regista Todd Phillips. Quest’opera cerca di immaginare le origini del più temuto degli antagonisti di Batman, ovvero Joker. La storia, però, è raccontata in maniera molto particolare, senza tutti gli effetti speciali dei film di supereroi. Si tratta, anzi, di una pellicola dai toni fortemente intimisti, che raccontano le difficoltà che incontra il protagonista prima di diventare Joker.

Il nuovo spettacolare film su Netflix che ci sconvolgerà e ci terrà incollati al divano

La trama si concentra su Arthur Fleck, l’uomo che diventerà Joker. Egli è un giovane uomo con problemi mentali, che vive con la sua madre anziana in un piccolo appartamento. Arthur e sua madre sono poveri e lui cerca di sbarcare il lunario lavorando come clown. Il film racconta gli eventi che porteranno questo uomo sfortunato a diventare un pericoloso criminale.

“Joker” ha avuto un grande successo di pubblico, facendo incassi miliardari, e anche la critica lo ha adorato. Di questa pellicola tutti hanno amato la sua originalità nel raccontare un cattivo dei fumetti in maniera umana, come in un film d’autore.

“Joker” è stato candidato a ben 11 Oscar, e l’attore protagonista, il fenomenale Joaquin Phoenix, si è aggiudicato la statuetta per la sua straordinaria interpretazione. Anche la compositrice della colonna sonora ha vinto un Oscar, per la sua musica che riesce a rappresentare ogni stato d’animo di Arthur Fleck.

Insomma, non aspettiamoci il solito film d’azione pieno di supereroi, ma prepariamoci ad un film intimo che nasconde una critica alla società, incapace di aiutare le persone più deboli ed emarginate. Una pellicola complessa ma assolutamente emozionante.

